VW, Porsche'deki 6 milyar avroluk değer düşüklüğüyle marj hedefini yüzde 1'e çekti - Son Dakika
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VW, Porsche'deki 6 milyar avroluk değer düşüklüğüyle marj hedefini yüzde 1'e çekti

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Volkswagen, Porsche kaynaklı yaklaşık 6 milyar avroluk değer düşüklüğü nedeniyle 2026 kar marjı hedefini yüzde 1'e indirdi. Frankfurt Borsasında Volkswagen hisseleri yüzde 5,6 ekside kapanırken, IG Metall pazartesi 100 bin işçiyle 200'den fazla protesto düzenleyeceğini açıkladı.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, lüks spor otomobil markası Porsche kaynaklı milyarlarca avroluk değer düşüklüğü ve kötüleşen pazar koşulları nedeniyle kar marjı hedeflerini sert şekilde düşürdü.

Tarihinin en büyük yapılanma sürecinden geçen şirkette yaşanan bu gelişme, Alman otomotiv sektöründeki krizi daha da derinleştirdi.

Volkswagen Denetleme Kurulu, cuma günü gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden finansal hedeflerini aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, özellikle Porsche birimindeki yeni orta vadeli varsayımlar doğrultusunda yaklaşık 6 milyar avroluk değer düşüklüğü kaydedildiği belirtildi.

Grubun 2026 yılı için toplam tek seferlik gider beklentisi ise 10 milyar avroya ulaştı.

Bu yıl için kar marjı hedefi yüzde 1'e çekildi

Daha önce 2026 için yüzde 4 ile yüzde 5,5 arasında faaliyet kar marjı öngören Volkswagen, bu hedefini en fazla yüzde 1 seviyesine indirdi.

Şirketin faaliyet kar marjı, artan gümrük vergileri, Asyalı rakiplerle yaşanan sert rekabet ve Çin pazarındaki zayıflama nedeniyle geçen yıl yüzde 2,8 ile??????? son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. 2026 için belirlenen yeni hedef ise bu tarihi dip noktasının da altına inildiğini gösterdi. Analistlerin 2026 için ortalama beklentisi ise yüzde 4,1 düzeyindeydi.

Şirketin yıllık gelir hedefi de bir önceki seneye kıyasla yaklaşık 7 milyar avro azalarak 315 milyar avro seviyesine geriledi.

Şirket yönetiminden yapılan açıklamada, "Özellikle Çin pazarındaki pazar ortamının daha da kötüleştiği ve talebin bataryalı elektrikli araçlar lehine hızla değiştiği" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, bu olumsuz gelişmelerin ve yapısal pazar dönüşümünün, gelecek dönemde grubun lokomotif markaları olan Audi ve Volkswagen binek araç segmentlerine yönelik hedeflerin ve beklentilerin daha da aşağı çekilmesine yol açacağı kaydedildi.

Hisseleri sert düştü

Finansal görünümün kötüleşmesi üzerine borsada panik satışları yaşandı.

Frankfurt Borsasında işlem gören Volkswagen hisseleri günü yüzde 5,6 ekside kapatırken, gün içindeki kayıplar yüzde 7'yi aştı.

Porsche AG hisseleri yüzde 3,3 değer kaybederken, grubun ana hissedarı olan holding şirketi Porsche SE'nin hisseleri de tahminlerin düşürülmesinin ardından yüzde 4,9 geriledi.

"Kaybedecek zamanımız yok"

Volkswagen Finans Direktörü (CFO) Arno Antlitz, şirket çalışanlarına gönderdiği şirket içi bilgi notunda, durumun ciddiyetine dikkati çekti.

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'de yüzde 20'lik daralma yaşandığını ve Asyalı rakiplerin Avrupa pazarında baskıyı artırdığını belirten Antlitz, "Finansal gelişmeler net bir uyarı sinyalidir. Kaybedecek tek bir dakikamız bile yok." ifadelerini kullandı.

İstihdam kesintileri kapıda, Osnabrück fabrikası devrediliyor

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume liderliğinde yürütülen tarihi yeniden yapılandırma planı kapsamında, 2030 sonuna kadar grup genelinde istihdamın kademeli olarak azaltılması öngörülüyor.

Maliyetleri milyarlarca avro düşürmeyi hedefleyen şirket, yapısal değişikliklerin yanı sıra Almanya'daki bazı fabrikaların geleceğini tartışmaya açtı.

Bu doğrultuda, Osnabrück fabrikasında araç üretiminin daha önce açıklandığı gibi 2027 yılı itibarıyla sonlandırılması planlanıyor. Tesisin geleceğine yönelik süreçte, şirketin büyük ortaklarından Katar'ın Tel Aviv yönetimine yönelik vetosu belirleyici oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından fabrika, İsrail merkezli savunma odaklı yatırım fonu Aurelius Capital ile tesisin bulunduğu Aşağı Saksonya eyaletinin ortaklığına devrediliyor.

Bu adımla tesisin, İsrailli savunma şirketi Rafael'in de ortaklığıyla hava savunma sistemleri bileşenlerinin üretileceği savunma teknolojileri merkezine dönüştürülmesi ve mevcut 1800 çalışandan en az 1200'ünün istihdamının korunması planlanıyor.

Sendikalar eyleme hazırlanıyor, siyasi baskı artıyor

Şirketin kemer sıkma politikalarına karşı işçi sendikaları harekete geçti. Ülkenin en büyük sendikası IG Metall, pazartesi günü Volkswagen tesisleri dahil olmak üzere ülke genelinde 100 bin işçinin katılımıyla 200'den fazla protesto eylemi düzenleyeceğini açıkladı.

Şirket patronlarının mevcut stratejilerini "eşi benzeri görülmemiş bir küstahlık" olarak niteleyen sendika açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketler hissedarlarına milyarlarca avro öderken, çalışanların daha fazla çalışması, daha az kazanması ve hatta işlerini kaybetmesi bekleniyor. Sadece geçen yıl, şirket yöneticileri otomotiv endüstrisinde 50 binden fazla istihdamı yok etti. Bu liderler, Almanya'nın en önemli ekonomik sektörünü ve refahımızın temel direğini yıkıma sürüklüyor. Bu geleneksel endüstrinin tamamen çöküşü an meselesidir. Ancak şu çok net, endüstri bu krizden kemer sıkma önlemleriyle değil, yalnızca yatırım ve inovasyonla çıkabilir."

Protesto eylemleri öncesinde işçilere seslenen sendika, "Dayanışma bizim en güçlü markamızdır." mesajını paylaştı.

Sendika, salt maliyet odaklı kesintiler yerine ürün gelişimine, batarya teknolojilerine ve yerli fabrikalara yatırım yapılmasını talep ediyor.

Diğer yandan, Almanya'nın otomotiv üretimi yapan eyaletleri Aşağı Saksonya, Bavyera ve Baden-Württemberg'in başbakanları, Berlin ve Brüksel'e çağrıda bulunarak, Çin'e karşı daha kararlı bir ticaret politikası izlenmesini, enerji ve şebeke maliyetlerinin düşürülmesini ve Avrupa standartlarının korunmasını istedi.

Kaynak: AA
VolkswagenFrankfurtOtomobilPorscheEkonomiFinansSon Dakika

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