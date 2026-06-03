Wahed: Faizsiz Yatırımda Yeni Dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Wahed: Faizsiz Yatırımda Yeni Dönem

Wahed: Faizsiz Yatırımda Yeni Dönem
03.06.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wahed kurucusu Junaid Wahedna, 2 milyar dolarlık varlık yönetimiyle etik yatırımlara odaklanıyor.

Dijital helal yatırım platformu Wahed'in Kurucusu Junaid Wahedna, faizsiz ve etik yatırım çözümlerine erişimde büyük bir boşluk olduğunu belirterek, "Kimsenin hizmet vermediği orta ve düşük gelir grubuna odaklandık. Bugün yönetilen varlıklarımız 2 milyar doları aştı." dedi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve AlBaraka Zirve Serisi kapsamında düzenlenen 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi, İstanbul Finans Merkezi Halkbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştiriliyor.

Zirvenin "Dijital Çağda Sermaye Oluşumu: Somutluk ve Gerçeklikler" başlıklı açılış oturumunda konuşan Wahedna, bankaların parayı kredi vermek için kullanmasının, her açıdan bakıldığında kendilerine iyi bir fikir gibi gelmediğini, bu yüzden Wahed'i başlangıçta çok basit bir prototip web sitesi olarak kurduklarını belirtti.

Wahedna, "İnsanlara şunu söyledik. Bizimle 100 dolar, 1000 dolar, 5 bin dolar ya da istediğiniz herhangi bir miktarı yatırım olarak değerlendirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin müşterileri için hisse senetleri, emtialar, sukuklar, gayrimenkul ve diğer varlıklardan oluşan çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturacaklarının ve bunu likit tutacaklarının altını çizen Wahedna, ortada etik dışı hiçbir durum olmayacağını dile getirdi.

Wahedna, faizsiz ve etik yatırım çözümlerine erişimde büyük bir boşluk olduğunu, kimsenin hizmet vermediği orta ve düşük gelir grubuna odaklandıklarını anlatarak, "Bugün yönetilen varlıklarımız 2 milyar doları aştı." diye konuştu.

Wahedna, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk 3 ay içinde ABD'nin 50 eyaletinin tamamından yaklaşık 1000 müşteri kazandık. Hawaii'den, Alaska'dan insanlar geliyordu. 'İnsanlar internette paramı helal şekilde nerede değerlendirebilirim, paramı faizden uzak tutarak nerede saklayabilirim?' diye aratıyorlardı. Web sitemiz karşılarına çıkıyordu ve bize para göndermeye başlıyorlardı. Bu gerçekten inanılmazdı.

İşte o zaman bunun sadece küçük bir sorun olmadığını, büyük ve küresel bir problem olduğunu fark ettik. Yolculuğumuz da böyle başladı. Bu, tipik bir startup hikayesiydi, ancak biraz farklı bir yönü vardı. ABD'de kalıp sadece o pazara odaklanmadık. 'Buna dünyanın tamamının ihtiyacı var' dedik. Bu nedenle küresel bir altyapı kurmaya karar verdik. Kurumsal yatırımcıların ve bize destek veren insanların yardımıyla küresel bir yapı oluşturduk."

Junaid Wahedna, ABD'den sonra Birleşik Krallık'a gittiklerini başta her şeyin aynı olacağını düşündüklerini aktararak, "İngilizce konuşulan bir ülke ve güçlü bir ekonomi. Ancak Müslüman nüfusun yapısı oldukça farklıydı. Büyük ölçüde göçmenlerden oluşuyordu ve göç politikalarına bağlı olarak sosyoekonomik yapı tamamen değişiyordu." ifadelerini kullandı.

"Malezya'da ilk yıl içinde neredeyse 100 bin müşteriye ulaştık"

Wahed Kurucusu Wahedna, daha sonra Malezya'ya gittiklerini, Malezya'nın diğer birçok İslam ülkesine benzer şekilde çok sayıda İslami bankaya ve finansal ürüne sahip olduğunu belirterek, "Hatta devletin sunduğu tasarruf ürünleri bile vardı. Bununla birlikte hükümet ve genel ortam son derece destekleyiciydi." diye konuştu.

Malezya'da faaliyete başladıklarının ve ilk yıl içinde neredeyse 100 bin müşteriye ulaştıklarının altını çizen Wahedna, "Bugün yaklaşık 10 ülkede lisansımız var. Artık haftada 10 ila 20 milyon dolar arasında yatırım alıyoruz. Adeta büyüyen bir kar topu etkisi oluştu." değerlendirmesinde bulundu.

Wahedna, "Birisi gelip 100 dolar yatırım yapsa da, bir başkası gelip 1 milyon dolar yatırım yapsa da benim günlük hayatım açısından bir fark yaratmıyor. Ben bilgisayarımın başında çalışıyorum. Bizim satış ekiplerimiz bile yok." ifadelerini kullandı.

Zirve, çeşitli oturumların ardından 6 Haziran Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Wahed: Faizsiz Yatırımda Yeni Dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu İlk sözleri yüreklere dokundu 3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu! İlk sözleri yüreklere dokundu
5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar 5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı

12:52
Müsavat Dervişoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Bizim için yok hükmündesin
Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
12:35
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
12:15
Ali Babacan, CHP’deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
11:43
Hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın vasiyeti ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı
11:35
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 12:59:49. #7.12#
SON DAKİKA: Wahed: Faizsiz Yatırımda Yeni Dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.