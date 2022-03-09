Wellbees, İngiltere'de Küresel Girişimci Programı'na kabul edildi - Son Dakika
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Wellbees, İngiltere'de Küresel Girişimci Programı'na kabul edildi

09.03.2022 00:58
Wellbees, İngiltere'de Küresel Girişimci Programı'na kabul edildi

Yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, İngiltere Hükümeti'nin yenilikçi teknoloji şirketlerine; yatırımcılarla iletişim ağı, mentorluk, iş planı geliştirme ve işletmeyi bu ülkeye taşıma gibi avantajlar sunduğu Küresel Girişimci Programı'na kabul edildi.

Yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, İngiltere Hükümeti'nin yenilikçi teknoloji şirketlerine; yatırımcılarla iletişim ağı, mentorluk, iş planı geliştirme ve işletmeyi bu ülkeye taşıma gibi avantajlar sunduğu Küresel Girişimci Programı'na kabul edildi.

Geçtiğimiz Kasım ayında ilk yurt dışı ofislerini İngiltere'de açan Türkiye çıkışlı global şirket Wellbees, İngiltere pazarında Küresel Girişimci Programı'na (Global Entrepreneur Programme/GEP) kabul edildi. Konuyla ilgili bilgi veren Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu, "Bu program, İngiltere'deki kurumsal esenlik pazarından yüzde 4 pay alma hedefimize daha hızlı ulaşmamızı sağlayacak" dedi.

"GEP ile birlikte İngiltere'deki teknoloji ekosistemine katılacağız"

Küresel Girişimci Programı hakkında bilgi veren Melis Abacıoğlu, "İngiltere Hükümeti'nin bu programı, girişimcileri ve yenilikçi teknoloji şirketlerini desteklemeyi hedefliyor. İngiltere'de ofis açma, bu süreçte deneyimli girişimcilerden mentorluk alma, iş planının geliştirilmesi, yatırımcıların da dahil olduğu teknoloji ekosistemine katılarak iletişim kurma, uluslararası alanda büyümeye dair rehberlik gibi avantajlarıyla şirketlerin kurulması ve ölçeklendirilmesine ciddi katkılar sunuyor. Biz de İngiltere ofisimizi açma sürecinde programa başvurarak, bu önemli desteklerden faydalanmayı hedefledik. Dünyanın her yerinden başvuruların yapıldığı, deneyimli girişimcilerden oluşan son derece zor bir jüri sürecinin olduğu bu programa kabul edildiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Pazardaki hedeflerimize hızlı ve güçlü bir şekilde ulaşacağız"

İngiltere pazarının önemine ve bu pazardaki hedeflerine değinen Abacıoğlu, "Kurumsal esenlik dünya genelinde özellikle pandemi döneminde çalışan mutluluğunun ve bağlılığının ne denli önemli olduğunun farkına varılmasıyla birlikte yükselişe geçti. Oysa İngiltere'ye baktığımızda bunun yeni bir trend olmadığını, şirketlerin bu alanda ciddi tecrübeye sahip olduklarını görüyoruz. Biz de bu nedenle ağırlıklı olarak MENA bölgesinde sürdürdüğümüz etkinliğimizi Avrupa pazarına taşırken, önceliğimizi İngiltere olarak belirledik. Hedefimiz pazarın yüzde 4'üne ulaşmak. GEP'e kabul edilmemiz de bu noktada bize büyük avantaj sağlayacak. Bunun yanı sıra esenlik alanında yalnızca sağlık içeriği sunmanın ötesine geçerek tüm alt konulara da odaklandığımızdan, pazarın kuvvetli oyuncularından biri olacağımıza inanıyoruz. Dolayısıyla İngiltere pazarına yönelik hedeflerimize çok daha hızlı ve güçlü bir şekilde ulaşacağız" diye konuştu.

MENA ve Avrupa'daki etkinliklerini artırmak üzere bu yıl içerisinde Dubai ve Almanya'da olmak üzere iki yurt dışı ofisi daha açmayı planladıklarını belirten Abacıoğlu, hizmet verdikleri ülke sayısının 12 ülkeye yükseldiğini, 2023 yılında ise ABD pazarına açılmayı hedeflediklerini açıkladı. Abacıoğlu ayrıca Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Arapça olmak üzere sundukları beş ayrı dil seçeneğine Mart ayı içerisinde dört yeni dil seçeneğinin daha ekleneceğini söyledi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Wellbees, İngiltere'de Küresel Girişimci Programı'na kabul edildi - Son Dakika


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