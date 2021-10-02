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Workup Girişimcilik Programı 8. dönem mezunlarını verdi - Son Dakika

Workup Girişimcilik Programı 8. dönem mezunlarını verdi

02.10.2021 10:28
Workup Girişimcilik Programı 8. dönem mezunlarını verdi, System.String[]

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Farklı şube tasarımı ve özelleştirilmiş hizmet modeli ile geleneksel banka şubesinden ayrışıp, sadece startuplara ve girişimcilik ekosistemine hizmet verecek Girişimcilik Şubesini bu yıl hayata geçireceğiz.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Farklı şube tasarımı ve özelleştirilmiş hizmet modeli ile geleneksel banka şubesinden ayrışıp, sadece startuplara ve girişimcilik ekosistemine hizmet verecek Girişimcilik Şubesini bu yıl hayata geçireceğiz." dedi.

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 8. dönem girişimleri çevrim içi gerçekleştirilen Demo Day etkinliğiyle mezun oldu. Etkinlikte mezun olan 7 girişim iş modellerini ve izleyecekleri yol haritalarını paylaştı.

Etkinliğin açılışında konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, girişimlerin büyümesiyle yarattığı istihdam ile ülke büyümesi arasında ciddi bir pozitif korelasyon bulunduğunu, dolayısıyla girişimcilerin desteklenmesiyle ülke büyümesinin desteklenmiş olduğunu söyledi.

Aran, Workup Programı'nın, bankanın girişimcilik alanındaki faaliyetlerinin en önemli parçalarından birini oluşturduğunu, bu alandaki desteği aldıkları yeni inisiyatiflerle sürekli genişlettiklerini vurguladı.

Aran, potansiyel vadeden erken aşama girişimlere sermaye desteği sağladıkları Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun, girişimlerin kullanımına açtıkları API portalinin, yenilikçi fikirlerden yeni girişimler yaratan Softtech Ventures'ın, ödeme sistemi değer önerilerini çeşitlendirmek adına bir fintech girişimi olan Moka Ödeme Kuruluşu'nu satın almalarının, e-ticaret alanındaki yetkinliklerini yeni bir ekosisteme dönüştürmek amacıyla kurdukları Pazarama platformunun Bankanın girişimcilik yolculuğunun dönüm noktaları olduğunu ifade etti.

"Girişimcilik şubemizi bu yıl hayata geçiriyoruz"

Hakan Aran, farklı şube tasarımı ve özelleştirilmiş hizmet modeli ile geleneksel banka şubesinden ayrışıp, sadece startuplara ve girişimcilik ekosistemine hizmet verecek Girişimcilik Şubesini bu yıl hayata geçireceklerini belirterek, "Tarım, finans ve teknolojiyi buluşturan platform olma vizyonumuz dahilinde sadece tarım odaklı teknoloji girişimlerini desteklemek ve ülkemizde tarımı sürdürülebilir çözümlerle güçlendirmek üzere Workup çatısı altında WorkupAgri tarım girişimciliği programını da başlattık. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve etki yatırımcılığı odağında, girişimcileri daha fazla desteklemek üzere ekosistemdeki güçlü paydaşlarımızdan Vehbi Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi ile yeni ve güçlü bir platformu hayata geçirmek üzere güç birliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun bu yılın ocak ayında Workup'ın 6. dönem mezunlarından Mindsite'a yaptığı 1,9 milyon lira tutarındaki yatırım ve temmuz ayında yine Workup mezunu portföy şirketi PCI Checklist'e yaptığı devam yatırımı ile birlikte yatırım yaptığı girişimlerin sayısının 5'e, toplam yatırım tutarının 3,13 milyon dolara ulaştığını aktaran Aran, şunları kaydetti:

"Girişimciliğin sadece startup kurucularına has bir düşünce yapısı olmadığına inanıyoruz. Bu kapsamda Bankamız çalışanlarının girişimci gibi hareket etme yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve yenilikçi iş fikirlerinin ortaya çıkmasının teşvik edilmesi amacıyla Kurum İçi Girişimcilik Programımızı başlattık. Kurum içi girişimcilik programı kapsamında çalışanlarımızın ilettiği birbirinden kıymetli fikirlerden birkaçını, bu yıl bitmeden Banka ürün gamı içerisinde ya da dışarıda kendi ayakları üzerinde duracak şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz."

Etkinlikte verilen bilgiye göre, 2017 yılından bu yana kesintisiz şekilde sürdürülen Workup Girişimcilik Programı'na yapılan toplam başvuru sayısı, 8. dönem için yapılan 600 başvuru ile birlikte 13 bine ulaştı.

Yüzlerce girişimle bir araya gelinen ve 107 girişimin kabul edildiği programdan 8. dönem ile birlikte toplamda 81 girişim mezun oldu. Mezun olan her 4 girişimden 3'ünün girişimcilik yolculuğuna devam ettiği programa dahil olan 30 farklı girişim, şimdiye kadar toplam 7,2 milyon dolar yatırım aldı.

Workup Girişimcilik Programı 8. dönem mezunlarını verdi
Workup Girişimcilik Programı 8. dönem mezunlarını verdi

Togo Cumhuriyeti, Girişimcilik, Yatırım, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Workup Girişimcilik Programı 8. dönem mezunlarını verdi - Son Dakika Ekonomi


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