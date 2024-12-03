WORLDEF Dubai'de E-Ticaret Fuarı - Son Dakika
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Ekonomi

WORLDEF Dubai'de E-Ticaret Fuarı

Körfez'in en büyük e-ticaret fuarı WORLDEF, 4-5 Aralık'ta Dubai'de 35 Türk markasıyla düzenleniyor.

03.12.2024 13:49
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Körfez bölgesinin en büyük e-ticaret fuarı WORLDEF Dubai 4-5 Aralık'ta düzenlenecek.

Dijital ticarette lider konumda bulunan Dubai CommerCity'nin ana stratejik ortaklığıyla ve Dubai Entegre Ekonomik Bölgeler Kurumu (DIEZ) Başkanı Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum'un himayesinde gerçekleştirilecek fuarda, Türkiye'den 35 marka da stant açacak.

WORLDEF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Nart, fuarda sektör liderleri, girişimciler, teknoloji sağlayıcılar ve yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

Nart, "Bölgenin en büyük e-ticaret fuarına ev sahipliği yapmaktan büyük gururu duyuyoruz. Fuarda, bölgede herkesin faydalanabileceği bir e-ticaret sinerjisi ortaya çıkacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nart, fuarın küresel anlamda farklı ekosistemleri temsil eden çok sayıda etkinliğin yer alacağına dikkati çekerek, "8 trilyon dolarlık hacme ulaşan global e-ticaret ekosistemini temsil eden büyük bir etkinlik yok. WORLDEF, küresel e-ticaret ekosistemini temsil etme misyonu taşıyor. Dijital ticarette yenilikçiliği ve büyümeyi teşvik eden yapısıyla tüm katılımcılara önemli fırsatlar sunuyoruz." dedi.

Etkinlikte BAE Dış Ticaret Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi'nin de aralarında bulunduğu birçok üst düzey isim konuşma yapacak.

"Future Commerce," "Case Study," ve "Masterclass" başlıkları altında gerçekleşecek oturumlarda sektör temsilcileri, e-ticaret eğilimleri ve dijital ticaretin geleceğini ele alacak.

Fuara, dijital ekonomiye yön veren 40 ülkeden temsilci ve katılımcılar bekleniyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Körfez, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi WORLDEF Dubai'de E-Ticaret Fuarı - Son Dakika

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