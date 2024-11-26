WORLDEF DUBAI Fuarı'na 35 Türk Markası Katılıyor

Ekonomi

Dubai CommerCity'nin (DCC) yerleşkesinde düzenlenecek WORLDEF DUBAI fuarına 35 Türk markası katılacak.

WORLDEF'ten yapılan açıklamaya göre,, DIEZ ve Wasl Properties'in ortak girişimi Dubai CommerCity'in ana stratejik ortaklığıyla 4-5 Aralık'ta ??düzenlenecek küresel e-ticaret fuarı WORLDEF DUBAI, Dubai Entegre Ekonomik Bölgeler Kurumu (DIEZ) Başkanı Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum'un himayesinde gerçekleştirilecek.

Dijital ticarette önde gelen şirketlerden, kuruluşlardan ve kurumlardan 5 binden fazla ziyaretçinin katılması beklenen e-ticaret fuarına 40 ülkeden katılım bekleniyor. Fuarda hem bölgesel hem de küresel düzeyde e-ticaretteki yenilikler, eğilimler ve ekosistemin geleceği ele alınacak. Etkinlik, e-ticaret odaklı şirketlerin işbirliğini teşvik etmeyi, bilgi paylaşımını kolaylaştırmayı ve sektörün geleceğini şekillendiren stratejileri incelemeyi amaçlıyor.

Etkinlikte, küresel e-ticarette önde gelen şirketler, pazar yerleri, servis sağlayıcılar, yatırımcılar, girişimciler, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DIEZ Yönetim Kurulu Başkanı ve Dubai CommerCity Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mohammed Al Zarooni, DIEZ üyesi WORLDEF DUBAI 2024 forumuna ev sahipliği yapmanın, Dubai'nin ticaret ve dijital ticarette küresel bir lider olarak konumunu güçlendirmeye yönelik stratejik taahhüdünü yansıttığını belirtti.

Zarooni, bu tahhüdün Dubai Ekonomik Gündemi D33 ile uyumlu ve Dubai'nin sektörün petrol dışı ulusal ekonomiye katkısını artıran entegre bir ekosistem geliştirme taahhüdünü vurguladığını aktardı.

"Fuar, Dubai'nin bu dinamik sektördeki olağanüstü başarılarını sergileyecek"

Yerel ve uluslararası e-ticaret şirketlerinin operasyonlarını geliştirmelerini, büyümeyi, refahı ve bölgesel genişlemeyi teşvik etmelerini sağlamaya kararlı olduklarını belirten Zarooni, " Birleşik Arap Emirlikleri'nde e-ticaret pazarının, gelişmiş lojistik ve dijital altyapısı ve dünya standartlarındaki hizmetleriyle 2029'a kadar 70 milyar AED'ye (19 milyar dolar) ulaşacağı tahmin ediliyor. Fuar, Dubai'nin bu dinamik sektördeki olağanüstü başarılarını sergileyecek." ifadelerini kullandı.

WORLDEF Üst Yöneticisi (CEO) Omar Nart da Dubai'de bu stratejik fuarı düzenlemenin, şehrin hem bölgesel hem de küresel olarak dijital ticaret sektörünün büyümesini yönlendirmedeki önemli rolünü olduğunun altını çizerek, "Dubai, kayda değer bir ilerlemeyle birçok ülkeye örnek teşkil ediyor. Teknolojilerdeki ilerlemelere paralel olarak dijital ticaretin geleceğini şekillendirmede merkezi bir rol oynuyor. Bu sebeple WORLDEF'i Dubai'de düzenlemekten onur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

WORLDEF DUBAI 2024, e-ticaretteki değer zincirinin çeşitli aşamalarında yer alan hükümet yetkilileri ve CEO'ların sektör büyümesini yönlendiren stratejilerine tanıklık edecek. Bu yöndeki araçlar hakkında fikir paylaşmaları için bir platform sağlayacak olan fuar, müşteri odaklı yenilik, hızlı ticaret, sürdürülebilir lojistik, dijital ekonomide yatırım fırsatları, yapay zeka ve etik ticaret gibi konuları ele alacak.

Fuarda ayrıca, mevcut ve gelecekteki e-ticaret eğilimleri, başarılı vaka çalışmaları, yerel ve küresel düzeylerde e-ticaretin geleceği gibi tartışmalara ve konuşmalara yer verilecek. Katılımcılar, e-ticaret uzmanlarından sektörün geleceğini şekillendiren yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri öğrenme fırsatı bulacak.

Türk markalar da katılıyor

Fuarda Türkiye merkezli sınır ötesi e-ticaret platformu BiggBrands'in Türkiye pavilyonunda 35 Türk markası stant açacak. Türk markaları için önemli bir fırsat sunan fuar, global e-ticaret pazarlarına erişim, e-ticaret profesyonelleriyle etkileşim, e-ticaret eğilimlerini öğrenme, network fırsatı gibi birçok avantaj sunuyor.