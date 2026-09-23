Wyndham Garden Antalya Konyaaltı açıldı, Wyndham 2026\'da 150 otele ulaşmayı hedefliyor

Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye'de hizmet verdiği otel sayısını yıl sonuna kadar 150'ye çıkarmayı hedefliyor.

Şirket, Türkiye'de turizm pazarına ilişkin faaliyetlerini, yıl sonuna kadar açmayı planladığı yeni 12 otele ilişkin çalışmalarını ve büyüme planlarını İstanbul'da gerçekleştirdiği basın toplantısında duyurdu.

Toplantı, Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Ülke Direktörü Arcan Bayraktaroğlu ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda verilen bilgiye göre, şirket, mevcut markalarından Wyndham Garden ile de Türkiye'de yeni oteller açıyor.

Wyndham Garden Antalya Konyaaltı hizmete girerken, markanın İstanbul'daki ilk oteli olması beklenen 93 odalı Wyndham Garden İstanbul Tuzla Marina'nın da Ekim 2026'da açılması planlanıyor.

Türkiye'de yeni turizm destinasyonları öne çıkıyor

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye turizminin bu yıl da güçlü bir performans göstereceğini söyledi.

Manikis, Türkiye'nin dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını vurgulayarak, Türk Hava Yolları'nın yeni noktalara genişleyen uçuş ağıyla her yıl farklı pazarlardan Türkiye'ye yeni ziyaretçilerin gelişini sağladığını dile getirdi.

Dünyanın farklı bölgelerindeki jeopolitik gelişmelerin turizm sektörünü etkilediğine işaret eden Manikis, ülkelerin değişen koşullara hızla uyum sağlamasının önemli olduğunu, Türkiye'nin de turizm alanında, gelişen krizlere çok hızlı uyum sağlayabildiğini anlattı.

Manikis, seyahate yönelik küresel talebin arttığını vurgulayarak, turizmin karşılaştığı zorluklara rağmen gelişmeye devam edeceğini söyledi.

Sektörde yeni destinasyonların ortaya çıkacağını ifade eden Manikis, köklü destinasyonların ise değişen seyahat alışkanlıklarına uyum sağlaması gerektiğini kaydetti.

Manikis, Türkiye'nin sunduğu seçeneklerin İstanbul ile sınırlı olmadığına işaret ederek, "Kültür ve inanç turizmi, dağlar, ikinci ve üçüncü kademe şehirler de bu çeşitliliğin parçası. Ege'nin yanı sıra Anadolu ve dağlık bölgelerde güzel destinasyonlar da var. Türkiye'nin ziyaretçilere sunabileceği çok şey bulunuyor." diye konuştu.

Manikis, Türkiye turizm pazarının geleceğine her zamankinden daha fazla inandıklarını vurguladı.

"Kültürel açıdan daha fazla tanıtılması gereken destinasyonlara da yer verdik"

Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Ülke Direktörü Arcan Bayraktaroğlu da yıl sonuna kadar 12 otel daha açmayı planladıklarını, böylece 2026 sonunda 150 otele ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bayraktaroğlu, "Görüşme aşamasında olduğumuz 38 otellik bir proje sıramız daha var, bunlar yaklaşık 4 bin 600 odaya karşılık geliyor." dedi.

Bu yıl otellerinin doluluk oranının yüzde 2,4 daha düşük olduğunu, gelirlerinin ise geçen yılki seviyede bulunduğunu aktaran Bayraktaroğlu, 2027 için ise yüzde 8-9 büyüme hedeflediklerini vurguladı.

Wyndham'ın dünya genelinde 25 farklı markası bulunduğunu, Türkiye'de ise 11 markayla hizmet verdiğini belirten Bayraktaroğlu, Dolce Nova ve Vienna House gibi üst segment markaları Türkiye'ye getirmeyi ve ülkedeki varlıklarını genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bayraktaroğlu, Güneydoğu Anadolu, Kapadokya ve İç Anadolu bölgelerine de dikkati çekerek, büyüme planlarında büyükşehirlerin yanı sıra kültürel açıdan daha fazla tanıtılması gereken destinasyonlara da yer verdiklerini sözlerine ekledi.