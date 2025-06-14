Yabancı Çobanlara Çalışma İzni Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yabancı Çobanlara Çalışma İzni Başladı

14.06.2025 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜDKİYEB, yabancı çobanlar için çalışma izni başvurularının başladığını duyurdu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yabancı uyruklu çobanlar için çalışma izni başvurularının alınmaya başladığını belirterek, "İhtiyacın karşılanamadığı durumlarda, tecrübeli yabancı çobanlara çalışma izni imkanı verilmesini, nefes aldıracak bir uygulama olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Nihat Çelik açıklamasında, çoban sorununun çözümüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının işbirliğinde yapılan çalışmalara katkı verdiklerini hatırlattı.

Çoban sorunuyla ilgili toplantılarda, konuları enine boyuna ele aldıklarını ve çözüm önerileri paylaştıklarını aktaran Çelik, yapılan çalışmaların karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Çelik, yabancı çobanlar için çalışma izni başvurularının 12 Haziran itibarıyla alınmaya başladığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce, 'Hayvancılık İşletmelerinde İstihdam Edilecek Çoban ve Hayvan Bakıcıları için Çalışma İzni Süreçleri' başlıklı bir kılavuz hazırlanarak, yabancı çoban istihdamında yapılacak başvuru prosedürleri ayrıntılı şekilde yayımlandı. Önceliğimiz her zaman yerli çobanlarımız olmakla birlikte, sektörümüzün sürdürülebilir olması açısından ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda, tecrübeli yabancı çobanlara çalışma izni imkanı verilmesini çok değerli bir başlangıç ve nefes aldıracak bir uygulama olarak değerlendiriyoruz."

Türkiye'de bulunan ve en az 6 ay süreyle düzenlenmiş geçerli ikametgahı olan yabancılarla, yurt dışından Türkiye'de çalışmak için gelecek yabancılar için işletmeler tarafından çalışma izin başvurusu yapılabileceğinin bilgisini veren Çelik, başvuru yapacak işletmenin en az 200 küçükbaş hayvan varlığına sahip olması gerektiğini ve kriterlerin her bir katı için aynı işletmede en fazla 3 yabancı çobana kadar çalışma izni düzenlenebileceğini kaydetti.

Çelik, bu kapsamda hazırlanan "İşgücü Uyum Programı"nın, çoban sorununun çözümünde etkili olacağını, programın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Nihat Çelik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yabancı Çobanlara Çalışma İzni Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansel Elçin’den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum
Okulu basıp öğretmeni tüfekle katletti, caniden pişkin cevap Okulu basıp öğretmeni tüfekle katletti, caniden pişkin cevap
Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı’na Tevrat ayeti bıraktı Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı'na Tevrat ayeti bıraktı
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
Bundan sonra ne olacak İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı
İsrail’den İran’a yeni saldırı Tebriz Havalimanı vuruldu İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
Rüştü ve Işıl Reçber, 28 yıllık evliliklerini duygusal bir mesajla kutladı Rüştü ve Işıl Reçber, 28 yıllık evliliklerini duygusal bir mesajla kutladı
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
AK Parti Manisa için kararını verdi Seçimde aday çıkarmayacak AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak
İsrail’in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
İsrail’in İran’ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler

11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
08:26
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
07:34
İran’dan İsrail’e yeni saldırı Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço
İran'dan İsrail'e yeni saldırı! Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço
14:37
İsrail, Ürdün Vadisi’ne bir tümen asker konuşlandırıyor
İsrail, Ürdün Vadisi'ne bir tümen asker konuşlandırıyor
14:36
İlk temas kuruldu İşte Galatasaray’ın yeni Muslera’sı
İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
14:34
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
14:31
Kimsenin anlam veremediği takas BMW marka lüks otomobilini verip...
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
14:19
İsrail: İran’a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
14:12
Festivalde pes dedirten oyun Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
14:05
İsrail baş hahamları’ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
İsrail baş hahamları'ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
14:00
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
13:54
İsrail’in İran’ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
13:47
İsrail’in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
13:42
AK Parti Manisa için kararını verdi Seçimde aday çıkarmayacak
AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 11:15:01. #7.12#
SON DAKİKA: Yabancı Çobanlara Çalışma İzni Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.