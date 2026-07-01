Yabancı Yatırımcıda Rekor Giriş

Yabancı yatırımcı, dün valörlü işlemlerde nette 62 milyar lira giriş ile 2026 yılının günlük bazda en yüksek alımını yaptı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yılın ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen yabancı yatırımcı işlemlerinde, ocak ve nisan aylarında yüksek tutarlı giriş ve çıkışlar dikkati çekerken haziran ayının son işlem gününde gerçekleşen net 62 milyar liralık alım, yılın en güçlü günlük girişine işaret etti.

Veriler, alımların ağırlıklı olarak kısa vadeli sabit kuponlu devlet tahvillerinde yoğunlaştığını gösterdi. Vade dağılımına göre yabancı yatırımcıların portföyünün önemli bölümünü 0-2 yıl vadeli sabit kuponlu kıymetler oluştururken, 5-10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvillere de sınırlı düzeyde giriş gerçekleşti. Ayrıca 2-5 yıl vadeli TLREF endeksli kıymetlerde de net alım görüldü.

Analistler, son dönemde enflasyondaki düşüş eğilimi, para politikasına ilişkin beklentiler ve Türk lirası varlıklara yönelik artan ilginin yabancı yatırımcıların DİBS talebini desteklediğini belirtiyor.

Alımların büyük bir çoğunluğu kısa vadeli sabit kuponlu kıymetlerde gerçekleşirdi.

Yıl genelinde jeopolitik risklere karşın ekonomi yönetiminin rezerv yönetimi ve likidite araçları konusunda hızlı önlem alabilme kabiliyetini ortaya koydu. Bankalar TCMB ile swap işlemlerine yeniden yönelirken bu durum, sistemde bir döviz likiditesi sıkıntısı olmadığını ve uygulanan kur rejiminin sağlıklı bir şekilde işlediğini gösteriyor.

ABD/İsrail ile İran arasındaki çatışmaların arttığı mart ayında 327 baz puana kadar yükselen Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) borçlanma maliyetlerindeki gerilemeyle 217 baz puan seviyelerine kadar geriledi.