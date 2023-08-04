Yabancı Yatırımcılar Türk Hisse Senetlerine Yoğun İlgi Gösterdi - Son Dakika
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Yabancı Yatırımcılar Türk Hisse Senetlerine Yoğun İlgi Gösterdi

04.08.2023 15:15

Hükümetin ortodoks ekonomi politikalarına olan güvenin artmasıyla birlikte yabancı yatırımcılar Türk hisse senetleri satın alımında on yılın en uzun serisini gerçekleştirdi. Son verilere göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta net 179 milyon dolarlık yerel hisse senedi satın alarak sekizinci kez giriş yaptı. Bu, 2013'ten bu yana en uzun net yatırım serisi olarak kayda geçti. Yabancı yatırımcıların toplamda 8 haftada 1 milyar 788 milyon dolarlık hisse senedi aldığı belirtildi.

Yabancı yatırımcılar, hükümetin ortodoks ekonomi politikalarına dönme sözüne olan güvenin artmasıyla birlikte Türk hisse senetleri satın alımında on yılın en uzun serisini gerçekleştirdi. Son Merkez Bankası verilerine göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta net 179 milyon dolarlık yerel hisse senedi satın alarak üst üste sekizinci kez giriş yaptı. Bu, 2013'ten bu yana en uzun net yatırım serisi olarak kayda geçti.

8 HAFTADA 1,8 MİLYARLIK ALIM YAPTILAR

Yabancılar, böylece son 8 haftanın tamamında net alıcı pozisyonunda yer alırken, toplamda 1 milyar 788 milyon dolar dolarlık hisse senedi aldı. Sene başından bu yana toplam giriş ise nette 188 milyon dolar oldu. Takasbank verilerine göre, bu hafta Türk hisse senetlerindeki yabancı sahipliği, haziran başındaki rekor düşük seviye olan yüzde 27'den yüzde 30'a çıktı.

"YABANCI YATIRIMCI İYİMSER"

ABD'li finans ajansı Bloomberg de Borsa İstanbul'daki yabancı ilgisini kaleme aldı. Haberde iki eski Wall Street bankacısı olan Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın ekonomi yönetimine atanmasının ardından yeni umutların ortaya çıktığı belirtildi. Haberde, " Türkiye'nin yeni ekonomi ekibi defalarca kademeli yaklaşım vurgusu yapsa da, gerçekleşen sürekli girişler, yıllarca süren yabancı çıkışının ardından denizaşırı yatırımcıların daha iyimser olduğunu gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

HABERDE KÖRFEZ ZİYARETİ'NE DE YER VERİLDİ

Haberde ayrıca Erdoğan ve diğer üst düzey yetkililerin geçen ay yatırım çekmek amacıyla gerçekleştirdiği Körfez gezisi hatırlatılırken Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında toplam 50,7 milyar dolar değerinde Mutabakat Zaptı imzalandığı da belirtildi.

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Hafize Gaye Erkan, Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Mehmet Şimşek, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yabancı Yatırımcılar Türk Hisse Senetlerine Yoğun İlgi Gösterdi - Son Dakika


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