Yabancılar Yılbaşından Beri 198,7 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 132,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Şubat haftasında net 132,8 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 14,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 400 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.
Böylece, yılbaşından 2 Şubat haftasına kadar yabancılar net 198,7 milyon dolar hisse senedi ve 273 milyon dolarlık DİBS aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin, 26 Ocak itibarıyla 32 milyar 238,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 2 Şubat'ta 33 milyar 866,8 milyon dolara çıktı.
Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 754,6 milyon dolardan 2 milyar 767,8 milyon dolara yükselirken, ŞBS stokları ise 92,7 milyon dolardan 92 milyon dolara geriledi.
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