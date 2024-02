Yabancılara konut satışında alt sınır arttı, fiyatlar düşmeye başladı

Ekonomi

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, yabancılara ikamet amaçlı konut satışında alt sınırın 200 bin dolara, vatandaşlık sınırın da 400 bin dolara çıktığını belirterek, bu durumun yabancılarda ters göçe neden olduğuna da dikkat çekti.

Gayrimenkul fiyatlarında bir tık durağanlık yaşandığını, bunun da fiyatlarda 'düşmeden ziyade yerinde sayma' olarak nitelendireceğini belirten Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, "Hükümetimiz almış olduğu kararla; yabancılara ikamet amaçlı konut satışında 75 bin dolarlık alt sınırı 200 bin dolara çıkardı, vatandaşlık sınırını da 400 bin dolara çıkardı. İster istemez bu durum yabancılarda bir ters göçe neden oldu. Bundan kaynaklı yabancıların edindiği mülklerde bir tık fiyatlar aşağıya düştü. Yabancılar bir an önce mülklerini satıp gitmek için aşağı fiyata vermeye başladı" ifadelerini kullandı.

"Fiyat artışlarının önüne geçebilmek için 'ucuz konut' üretilmeli"

Mersin genelindeki kira fiyatlarına da değinen Canpolat, şöyle devam etti:

"Bugün 1+1 kiralık daireyi 10 bin liranın altında bulma durumumuz söz konusu değil. 2+1'ler ortalama 15-16 bin lira bandında. Metrekaresine göre 3+1'leri de 20 bin lira ve üzerinde değerlendirebiliriz. Gerçekten bu bizim şu an günümüzün kanayan bir yarası. Emeklilerimizi, asgari ücretli çalışanlarımızı düşündüğümüz zaman hakikaten çok zor bir durum söz konusu. Bu konunun bir an önce ivedilikle yapılacak çalışmalarla önüne geçilmesi noktasında biz hem Mersin Emlakçılar Odası, hem de genel başkan yardımcılığını yaptığım Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) olarak her türlü çalışmanın yanında var olduğumuzu içtenlikle belirtebilirim."

Fiyat artışlarının önüne geçebilmek için 'ucuz konut' üretmenin önemine değinen Canpolat, belediyelerin bünyelerindeki arazileri uygun şekilde kat karşılığı vererek ucuz konut üretileceğini, böylelikle dar gelirli vatandaşlara ev kirası ödermiş gibi konut sahibi olma imkanı sunulabileceğini kaydetti.

Mersin'de geçmişte bunun örnekleri bulunduğunu ifade eden Canpolat, "Güneykent, Halkkent ve Çağdaşkent'teki gibi bir yol izlenebilir. Bu şekilde biz oda olarak üzerimize düşen her şeye varız. Kira artışlarının önlenmesinde ister istemez arz ve talep dengesinin bozulması ön plana çıkıyor. Bugün arz 3, talep 13 olduğu zaman uygun rakamlı kiralık konut fiyatlarından bahsetmek söz konusu olmaz. Ama dengeyi sağladığımız zaman en azından kiralık konutların artması bir nebze de olsa fiyatların aşağı çekilmese bile dengede tutulmasını sağlayacaktır" dedi.

"Hem mülk sahiplerine, hem de kiracılara çağrı"

Kira artışı konusunda hem mülk sahiplerine, hem de kiracılara çağrıda bulunan Canpolat, "2024'ün Temmuz ayında yüzde 25'lik kira artışının biraz serbestleşeceği durum söz konusu. Tabii burada iki tarafı da koruyup kollamak, teraziyi dengede tutmak lazım. Orta bir yol bulunarak evi tutan yeni kiracının da bir sonraki yılda ne olacağı kaygısını düşünmeden, o kaygıyı yaşamadan bir standart getirilip, belki bölgesel fiyatlar tespit edilebilir. Belki oranlarda bir donma yapılabilir. Hem kiracımızı, hem mülk sahibimizi bu şekilde korumuş ve kollamış oluruz" şeklinde konuştu. - MERSİN