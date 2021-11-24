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Yağışlar başladı tamir işleri arttı - Son Dakika

Yağışlar başladı tamir işleri arttı

24.11.2021 13:35
Yağışlar başladı tamir işleri arttı

Eskişehir'de yağışlı havanın etkisini göstermesiyle birlikte ayakkabı tamircilerinde hareketlilik yaşanmaya başladı.

Eskişehir'de yağışlı havanın etkisini göstermesiyle birlikte ayakkabı tamircilerinde hareketlilik yaşanmaya başladı.

Eskişehir'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışlı hava, kışlık ayakkabı ihtiyacını artırdı. Yağmur ve soğuktan korunmak için ayakkabılarını yaptırmak isteyen vatandaşlar tamircilerin yolunu tuttu. Her geçen gün yükselen ayakkabı fiyatlarından dolayı tamire yönelenler, tamirci esnafının yüzünü güldürdü.

"Tamir fiyatlarında piyasa genelindeki gibi bir yükseliş söz konusu değil"

El işçiliğinden dolayı fiyatların piyasayla aynı oranda artmadığını belirten 41 yıllık ayakkabı tamircisi Nurettin Kara, mevsim geçişlerinden dolayı işlerde hareketlilik yaşandığını belirtti. Yeni ayakkabılardaki fiyat artışlarının da tamir işlerini hızlandırdığını belirten Kara, "Havaların soğuması ve yağışların artması bizim işlerimizi arttırdı. Gerçi her sezon geçişi bizde hareketlilik oluyor. Türk milleti olarak ayağımız ıslanmadan ayakkabının delik olduğunu anlamıyoruz. Normal şartlarda bakım yaptırma gibi huylarımız yok. Yağışlar başlayınca da işler hızlandı. Birde marka ürünlerdeki fiyatların aşırı yüksek olması insanları evlerindeki ayakkabıları kullanmaya yöneltti. Vatandaş mağazalarda 500 liranın altında spor ayakkabı veya çizme alamıyor. İmitasyon çizmeler bile şuan 200 liranın üstünde fiyatlara satılıyor. Hal böyle olunca insanlar da evdeki eski ayakkabılarını yaptırmaya yöneldi. Tamir fiyatlarında piyasa genelindeki gibi bir yükseliş söz konusu değil. Toptancıdan alarak sattığımız ürünlerin fiyatları arttı. El işçiliği gerektiren işlerin maliyeti vatandaşa ucuza geliyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Yağışlar başladı tamir işleri arttı
Yağışlar başladı tamir işleri arttı
Yağışlar başladı tamir işleri arttı

Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yağışlar başladı tamir işleri arttı - Son Dakika Ekonomi


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