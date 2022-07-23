Yağışlar bol olunca mısır ekimleri bu yıl yüzde 25 arttı - Son Dakika
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Yağışlar bol olunca mısır ekimleri bu yıl yüzde 25 arttı

23.07.2022 10:13
Yağışlar bol olunca mısır ekimleri bu yıl yüzde 25 arttı

Kocaeli'de bu yıl yağışların bolluğu mısır ekiminde artış sağladı.

Kocaeli'de bu yıl yağışların bolluğu mısır ekiminde artış sağladı. Çiftçiler, ekim oranında bu sene yüzde 25 daha artış olduğunu söyledi.

Kocaeli'de, yağışların fazlalığı mısır ekimlerine olumlu yansıdı. Mısır tarlalarının fazla olduğu Derince Çalköy'de çiftçiler verimi de yüksek bekliyor. Uzun yıllardır mısır ekilen köyde hem hayvan yemi olarak hem de pazarda satılan haliyle mısır ürünü alınabiliyor. Mayısın başında tarlalarını ekmeye başlayan çiftçiler, her iki üründen de bu sene iyi verim alacaklarını belirtti. Yağış fazlalığından dolayı sulama yapmaya bile gerek olmadığını söyleyen çiftçi Erhan Bektaş, "Geçen yıla kıyaslarsak bu yıl yüzde 25 daha fazla mısır ekimi oldu. Bu sene yağışlı geçtiği için, geçen haftaya kadar da mısır ekmeye devam ettik" dedi.

"Bölgemizde mısırın verimi üst düzeyde"

Bölgede mısır veriminin üst düzeyde olduğunu belirten çiftçi Erhan Bektaş, "Doğduğum günden beri, dedelerimizden beri bu bölgede çiftçiyiz. 25 senedir sürekli mısırla uğraşıyoruz. Bölgemizde mısırın verimi üst düzeyde. İki ürün kullanabilmek için de mısırdan faydalanabiliyoruz. Hem silaj dediğimiz hayvan yemini üretiyoruz hem de tane mısır üretiyoruz. Mayısın başında ekimlere başlıyoruz, toprağın durumunu da baz alıyoruz. Temmuz'un başına kadar da ekimlerimiz devam edebiliyor" diye konuştu.

"Bu yıl yüzde 25 daha fazla mısır ekimi oldu"

Yağışların da bu yıl ekimlere yüzde 25 oranında olumlu yansıdığını sözlerine ekleyen Bektaş, "Yağışlardan dolayı verimimiz daha da arttı. Tohum kalitesinin artması da verime olumlu yansıyor. Geçen yıla kıyaslarsak bu yıl yüzde 25 daha fazla mısır ekimi oldu. Bu sene yağışlı geçtiği için, geçen haftaya kadar da mısır ekmeye devam ettik. Dönümde kuru biçersek, mısırın kalitesine göre 700'den başlayıp bin 200 kiloya kadar mısır alıyoruz. Yağışlardan dolayı bu sene gübreyi de biraz az ektik. Daha önceleri sulama yapıyorduk. İki senedir yağışların bolluğundan sulama da yapmıyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Çalköy, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yağışlar bol olunca mısır ekimleri bu yıl yüzde 25 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yağışlar bol olunca mısır ekimleri bu yıl yüzde 25 arttı - Son Dakika
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