Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü, rekoltede artış bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü, rekoltede artış bekleniyor

20.03.2022 00:58
Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü, rekoltede artış bekleniyor

Siirt ülke genelinde son zamanlarda sıkça görülen kar ve yağmur yağışları, çiftçileri sevindirdi.

Siirt ülke genelinde son zamanlarda sıkça görülen kar ve yağmur yağışları, çiftçileri sevindirdi. Son yıllarda kuraklık yaşanması nedeniyle ürünlerden bekleneni alamayan çiftçiler, son aylarda yağan kar ve yağmur yağışlarıyla birlikte yüzü güldü.

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, geçen sene kurak bir yıl geçtiği Siirt kent genelinde, son aylarda etkili olan yağışlarla birlikte kuraklık sorununun ortadan kalktığını söyledi. Yağışların bu şekilde devam etmesi ve özellikle bahar aylarında yeterli yağışları alınması durumunda Siirt'te tarımsal kuraklık yaşanmayacağını ifade eden Günbat, mercimek, buğday, nohut, arpa gibi ürünlerin bol olacağını dile getirdi. Günbat, "Yağışlarla beraber artezyen olan çeşmeler akmaya başladı, derelerimiz su doldu, göletlerimizde su birikti buda tarım için çok önemlidir. Nisan ve mayısta da yağmurlar yağar ve biz geçen sene tarım da kaybettiğimiz ürün ve verimliliği bu yıl elde ederiz. Cenabı Allah'tan yağmurların devamını bekliyoruz" dedi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yıllardır çiftçilik yapan Nurettin Polat, yağışlarla birlikte nohut, mercimek, arpa ve buğdayda verimde artış beklediklerini söyledi. Polat, "Bu sene şimdiye kadar yağan yağışlar bölge olarak iyidir. Dileğimiz budur; bundan sonra yağan yağışların nisan ve mayıs ayına kadar devam etmesidir. Geçen sene kuraklıktan çiftçiler olarak, bölge olarak etkilendik. Tek dileğimiz Allah'tan yağışların yağması, verimin bol olması" diye konuştu.

Yıllardır çiftçilik yapan Bedrettin Karataş ise, "Yıllardan beri çiftçilik yapıyorum az 45-50'dan yıldan beri. Ektiğimiz ürünler buğday, arpa, mercimek, nohut şuana kadar yağmurlar bayağı yağdı. Yağmaya da inşallah devam edecek. Geçen sene baya kurak geçti. Verimler baya düştü hiç bir şey gelmedi. Umutluyuz ki bu sene yağan yağmurlardan dolayı ürünlerin daha da iyi olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - SİİRT

YORUMLAR
500
Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Siirt'te 517 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Siirt'te 517 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor Güneydoğu'da kar yağışı uyarısı Güneydoğu'da kar yağışı uyarısı

Togo Cumhuriyeti, Siirt, Arpa, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü, rekoltede artış bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
00:01 Osmaniye'de polis memuru evinde ölü halde bulundu
23:32 Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı
23:02 Karantinada olan bir tutukluya doktor yerine gardiyanın baktığı iddiaları yalanlandı!
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
21:05 Beşiktaş galibiyete hasret kaldı! Kara Kartal, Hatayspor maçını beraberlikle bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 01:06:11. #1.13#
SON DAKİKA: Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü, rekoltede artış bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement