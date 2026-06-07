Yağışlar Koyun Keçi Yetiştiriciliğini Canlandırdı - Son Dakika
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Yağışlar Koyun Keçi Yetiştiriciliğini Canlandırdı

07.06.2026 11:20
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Yağışlar, meraların verimini artırarak yem maliyetlerini düşürüyor, beslenme verimliliği artıyor.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, bu yıl ülke genelinde görülen yağışların çayır ve meraların verimini önemli ölçüde artırdığını belirterek, "Meralarda otun bol olması, yetiştiricilerimizin dışarıdan yem temin etme ihtiyacını azaltmakta, böylece maliyetlerinin düşmesine önemli katkı sağlamaktadır." dedi.

Saldırıcıer, AA muhabirine, geçen yıl görülen kuraklık ve zirai don nedeniyle hayvancılığın da olumsuz etkilendiğini söyledi.

Bu yıl Türkiye'nin birçok bölgesinin son zamanların en yüksek yağışını aldığına dikkati çeken Saldırıcıer, "Ülkemizin birçok bölgesinde etkili olan yağışlar, çayır ve meralarımızın verimini önemli ölçüde artırdı. Yeşilin hakim olduğu meralarımızda ot varlığının artması, koyun ve keçi yetiştiriciliği açısından son derece olumlu bir tablo ortaya çıkardı." diye konuştu.

"Yem maliyetleri düşüyor, verim artıyor"

Saldırıcıer, küçükbaş hayvancılığın en önemli doğal kaynakları olan çayır ve meraların, hayvanların beslenmesinde temel rol oynadığını söyledi.

Saldırıcıer, şöyle devam etti:

"Meralarda otun bol olması, yetiştiricilerimizin dışarıdan yem temin etme ihtiyacını azaltmakta, böylece maliyetlerinin düşmesine önemli katkı sağlamaktadır. Özellikle son yıllarda artan yem fiyatlarının üreticilerimiz üzerindeki yükü dikkate alındığında, bu yılki yağışların sektöre büyük bir nefes aldırdığı görülmektedir. Ayrıca, meralarda beslenen hayvanların hem bağışıklık sistemi güçleniyor hem de süt ve et veriminde gözle görülür artış yaşanıyor."

Yağışların mevsim normallerinde devam etmesi halinde meralardaki ot veriminin daha da artacağını, buna bağlı olarak yetiştiricilerin yem giderlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayacağını vurgulayan Saldırıcıer, çayır ve meraların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasının, hem yetiştiricilerin kazancının artırılması hem de küçükbaş hayvancılığın geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Saldırıcıer, üreticilere de uyarıda bulunarak, "Meraların verimliliğini korumak adına üreticiler dönüşümlü otlatma modeline geçiş yapmalıdır. Toprak aşırı ıslakken hayvanlar, bu bölgelere sokularak otlatılmamalıdır." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yağışlar Koyun Keçi Yetiştiriciliğini Canlandırdı - Son Dakika

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