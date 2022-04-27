Yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu - Son Dakika
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Yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu

27.04.2022 16:08
Yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu

Karabük'te "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" bünyesinde 3 bin dekarlık alanda ekimi yapılması için çiftçilere dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluşturuldu.

Karabük'te "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" bünyesinde 3 bin dekarlık alanda ekimi yapılması için çiftçilere dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluşturuldu.

Karabük'ün Eskipazar ilçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla desteklenecek ürünler listesine alınan yağlık ayçiçeğinin ekiminin yapılacağı yerlerden biri olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz günlerde 3 bin dekar alanda ekiminin yapılması için çiftçilere dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumu toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık konuyla ilgili, "Eskipazar ilçemizde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi bünyesinde yüzde 75 hibe desteği ile yağlık ayçiçeği tohumluk dağıtımı yapılan çiftçilerimiz, yine İl Müdürlüğümüz ve İl Özel İdaresi desteği ile temin ettiğimiz pnömatik ekim mibzerlerimizle tohumları toprakla buluşturdular" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu
Yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu

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Karabük'te yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu Karabük'te yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu

cumhurbaşkanı, Eskipazar, Karabük, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu - Son Dakika


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