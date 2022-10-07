Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak - Son Dakika
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Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

07.10.2022 18:18
Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.Paylaşımda 'Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği 45 milyon 159 bin 238 TL.', 'Uzman Eller Proje Desteği 8 milyon 216 bin 616 TL.', 'Bireysel Sulama Hibe Destekleri 35 milyon 787 bin 551 TL.', 'Malak Desteği 2 milyon 270 bin 550 TL.' olarak duyuruldu.


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Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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