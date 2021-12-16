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Yalın Üretim' KOBİ'ler için dijital dönüşümün anahtarı olabilir - Son Dakika

Yalın Üretim' KOBİ'ler için dijital dönüşümün anahtarı olabilir

16.12.2021 15:29
Yalın Üretim' KOBİ'ler için dijital dönüşümün anahtarı olabilir

Dijital Dönüşüm Araştırmacısı Dr. Haluk Gökşen'in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, KOB'lerde dijital dönüşümün yalın üretimden başlaması gerektiğini belirterek, "Yalın üretim KOBİ'lerin dijital dönüşümü için bir anahtar yaklaşım olabilir" dedi.

Dijital Dönüşüm Araştırmacısı Dr. Haluk Gökşen'in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, KOB'lerde dijital dönüşümün yalın üretimden başlaması gerektiğini belirterek, "Yalın üretim KOBİ'lerin dijital dönüşümü için bir anahtar yaklaşım olabilir" dedi.

HKÜ Hukuk Amfi'de gerçekleştirilen konferansa; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, HKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Çanakçı ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Konferansın başlangıcında 5G ve Yapay Zeka hakkında bilgiler veren Dijital Dönüşüm Araştırmacısı Dr. Gökşen, "Yapay zeka dediğimiz şey aslında bir karar verme mekanizması. Yapay zekadan bahsederken büyük veri kavramını iyi irdelemek gerekiyor. Büyük veri, yapay zekayı besliyor. İnovasyonun ve bütün teknolojik gelişmelerin takip edildiği bir yol haritası çizilmesi gerekiyor. Ülkelerin teknoloji geliştirme stratejileri vardır. Bizim ülkemizin de bir stratejisi var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın sitesine girdiğinizde 'Dijital Türkiye'yi göreceksiniz. Bu bir strateji. Bu stratejide altyapıdan, insana ve ilköğretime kadar uzanan bir yol var. Bu işin eğitimden geçmesi doğru bir yol. Sadece teknolojik dönüşümün ya da yatırımın da yeterli olmayacağını gösteren bir rapor. Uygulamayı ön plana çıkarıyor. KOBİ'ler Türkiye ekonomisinin yaklaşık %95'ine katkı yapıyor. KOBİ'lerde dijital dönüşüm yalın üretimden başlamalı. Önce israfların önlenmesi ve iyi bir üretim modelinin konumlandırılması, akabinde doğru bir yatırım planı yapılması gerekiyor. Yalın üretim KOBİ'lerin dijital dönüşümü için bir anahtar yaklaşım olabilir" dedi. - GAZİANTEP

Yalın Üretim' KOBİ'ler için dijital dönüşümün anahtarı olabilir
Yalın Üretim' KOBİ'ler için dijital dönüşümün anahtarı olabilir
Yalın Üretim' KOBİ'ler için dijital dönüşümün anahtarı olabilir
Yalın Üretim' KOBİ'ler için dijital dönüşümün anahtarı olabilir

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, geri dönüşüm, Hukuk, Yalın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yalın Üretim' KOBİ'ler için dijital dönüşümün anahtarı olabilir - Son Dakika Ekonomi


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