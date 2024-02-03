Yalova, 2024 yılına hızlı bir başlangıç yaptı

2023 yılını 819 milyon 252 bin dolar ihracatla tamamlanan Yalova, 2024 yılı ihracatına da hızlı bir giriş yaptı. Yalova'nın ocak ayı ihracatı 81 milyon 342 bin dolar oldu.
İhracat verilerinden derlenen bilgilere göre, Yalova'da 2024 yılının ilk ayında en çok ihracat yapılan sektör gemi, yat ve hizmetleri oldu. 76 milyon 343 bin dolar ihracat gerçekleştiren tersaneleri 1 milyon 851 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti. Madencilik sektörünün ocak ayı ihracatı ise 971 bin dolar olarak açıklandı. Kentte demir ve demir dışı madenler sektörü 407 bin dolar, süs bitkileri sektörü ise 317 bin dolara ulaştı.
Yalova'da ocak ayında 100 bin doların üzerinde ihracat yapılan diğer sektörler ise şöyle sıralandı: Makine aksamları 224 bin, elektrik ve elektronik 215 bin, hazır giyim ve konfeksiyon 127, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 119 bin, çelik 105 bin dolar. - YALOVA
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