Yalova Belediyesi\'nde 136 İşçi İşten Çıkarıldı

Ekonomi

Yalova Belediyesi'nde çeşitli birimlerde görev yapan 136 personelin işten çıkarıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda Yalova Belediyesi Personel A.Ş., Hak-İş Hizmet-İş Sendikası'na gönderdiği yazıyla 345 işçinin iş akitlerini feshedeceğini ve toplu işten çıkartma yapacağını bildirmişti. Konuyla ilgili düğmeye basan Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, işçi kıyımına başladı. Bugün itibarıyla Yalova Belediyesi'nde çalışan 136 işçi tek tek aranarak işten çıkarıldıkları tebliğ edildi. İşçiler aldıkları telefonla büyük şok yaşadı.

Hak-İş Hizmet-İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Yavuz, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi. 125-150 arasında bir işçi çıkarmasının yaşandığını ifade eden Yavuz, konuyla ilgili 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapacaklarını kaydetti. Burada çadır da kuracaklarını söyleyen Yavuz, eylemin çıkarılan işçilerin yeniden işe alınmasına kadar devam edeceğini bildirdi.

Mevcutta çalışan personellerin de maaşlarını alamadıklarını dile getiren Yavuz, konuyla ilgili detaylı açıklamaları önümüzdeki pazartesi günü yapacaklarını söyledi. - YALOVA