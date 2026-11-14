Yalova'da 47 üreticiye 405 bin marul fidesi, 29 üreticiye organik gübre verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yalova'da 47 üreticiye 405 bin marul fidesi, 29 üreticiye organik gübre verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova\'da 47 üreticiye 405 bin marul fidesi, 29 üreticiye organik gübre verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 47 üreticiye 405 bin kıvırcık marul fidesi, 29 üreticiye ise 1595 litre organik sıvı gübre dağıttı. Toplam bütçesi 1 milyon 267 bin 650 lira olan projede aronya üretiminin kontrol ve sertifikasyon hizmetleri de desteklendi.

Yalova'da tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla 47 üreticiye 405 bin kıvırcık marul fidesi, 29 üreticiye ise organik aronya üretiminde kullanılmak üzere 1595 litre organik sıvı gübre temin edildi.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler kapsamında 47 üreticiye yaklaşık 35 dekar alanda yetiştirilmek üzere 405 bin kıvırcık marul fidesi dağıtıldı. Toplam 1 milyon 267 bin 650 lira bütçeye sahip projenin finansmanının yüzde 48'i Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 27'si İl Özel İdaresi, yüzde 25'i ise üreticiler tarafından karşılandı. Organik aronya üretimine yönelik destek kapsamında ise 29 üreticinin 133 dekar alandaki üretimi için kontrol ve sertifikasyon hizmetleri desteklenirken, üreticilere toplam 1595 litre organik sıvı gübre temin edildi. Projenin finansman tutarının 224 bin 113 lira 50 kuruş olduğu bildirildi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ise İl Özel İdaresi olarak köylerde yol ve altyapı çalışmalarının yanı sıra üreticileri destekleyen projelere de önem verdiklerini belirtti. Güçlü tarımın güçlü ekonomi anlamına geldiğini vurgulayan Usta, üreticilerin emeğinin önemine dikkati çekerek projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Marul üreticisi Turan Bektaş ve organik aronya üreticisi Dilek Yıldızdoğan da sağlanan desteklerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerEkonomiYalovaGüncelTarımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
Bursa’da fırtınada mahsur kalan katamarana balıkçılar koştu Bursa'da fırtınada mahsur kalan katamarana balıkçılar koştu
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:58
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:21
YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor Gözler Özel’in yeni kadrosunda
YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:09
Bir köy imam arıyor 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:14:20. #7.13#
SON DAKİKA: Yalova'da 47 üreticiye 405 bin marul fidesi, 29 üreticiye organik gübre verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android