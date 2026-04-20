Yalova\'da çiftçiye ayçiçeği ve fasulye tohumu desteği

Yalova'da "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" çerçevesinde 104 çiftçiye yağlık ayçiçeği ve çalı fasulyesi tohumu dağıtıldı.

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle 62 çiftçiye 135 kilogram çalı fasulyesi tohumu, 42 çiftçiye ise 670 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Törene katılan eski Tarım ve Orman Bakanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını belirterek, suyun verimli kullanılmasının önemine dikkati çekti. Yağlı tohumlar ve ayçiçeğinde arz açığı bulunduğunu dile getiren Kirişçi, "Yalova'nın bir karış toprağının boş kalmasına gönlüm razı değil. Bu düşünceyi içselleştirmiş bir Cumhurbaşkanımız var. Dönemde bu kısa adıyla TAKE Projesi, tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi çok önemli. Biz pek çok üründe artık ihtiyacımızın üzerinde üretim yaparken özellikle yağlı tohumlarda ve ayçiçeğinde arz açığımız var. Şu anda yüzde 65-70'lerde. Hala bizim yüzde 30'luk bir açığımız var. Bu açığın kapatılması adına TAKE Projesi var. Burada size dağıtılacak olan bu tohumlar inşallah bizim o yağ açığımızın kapatılması, toprağımızın bitki besin elementleri yönünden zenginleştirilmesi, suyun tasarruflu kullanılması adına önemlidir" dedi.

Vali Ahmet Hamdi Usta da Yalova'nın tarım ve süs bitkileri üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, devlet ile vatandaş iş birliğinin güzel bir örneğinin sergilendiğini söyledi. Üretime katkı sağlayan çiftçilere teşekkür eden Usta, desteklerin süreceğini ifade etti. Vali Usta, toplam 104 çiftçinin yararlanacağı projenin yaklaşık 1 milyon lira bütçeye sahip olduğunu ve bu tutarın yarısının bakanlık tarafından karşılandığını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç ise, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve benzeri küresel gelişmelerin gıdanın stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekilmedik bir karış tarım arazisi kalmasın" talimatı doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü söyleyen İlmeç, proje kapsamında çiftçilere yüzde 50 ile yüzde 75 arasında hibe destekli tohum verildiğini ifade etti. İl genelinde 6 bin 750 dekarlık ayçiçeği üretim alanı bulunduğunu kaydeden İlmeç, dağıtılan bin 670 kilogram ayçiçeği tohumunun bu alanın yaklaşık üçte birine ekim imkanı sağlayacağını belirtti. İlmeç, çalı fasulyesi üretimi için ise 62 çiftçiye 33 dekarlık alanda kullanılmak üzere tohumun yüzde 75 hibeyle verildiğini bildirdi.

Programa Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, İl Genel Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ile çiftçiler katıldı. - YALOVA