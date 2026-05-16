Yalova\'da Öğrencilerden Proje Başarısı

Yalova OSB koordinasyonunda, Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri tarafından OSB bölge firmaları iş birliğiyle hazırlanan projeler dörtte dört yaparak yüzde 100 başarı elde etti. Hazırlanan tüm projeler, TÜBİTAK 2209 destek programları kapsamında kabul edildi.

Projeler; üretimde verimlilik, yapay zeka destekli karar sistemleri, hata önleme ve yeşil dönüşüm gibi sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara odaklandı. Öğrencilerin bitirme tezlerinin doğrudan üretim sahalarındaki ihtiyaçlarla buluşturulmasıyla hazırlanan çalışmalar kapsamında; Yaşalar Kalıp Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. iş birliğiyle yapay zeka ve hata önleme alanlarında iki proje, Arı Döküm A.Ş. iş birliğiyle üretim verimliliğine yönelik bir proje ve Yalova Makine İhtisas OSB iş birliğiyle Yeşil Dönüşüm projesi destek almaya hak kazandı.

Yalova Makine İhtisas OSB tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin akademik çalışmalarını doğrudan sanayinin ihtiyaçlarına yönelik projelere dönüştürmesinin büyük önem taşıdığı belirtilerek, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlü sonuçlar ortaya koyduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Sanayi ile iç içe, üretimin merkezinde bir mühendislik eğitimi vizyonunu birlikte inşa etmek üzere çıktığımız yolda Organize Sanayi Bölgemizi açık laboratuvar modeline dönüştürerek öğrencilerimizin proje geliştiren, prototip üreten ve ticarileşme süreçlerini deneyimleyen mühendisler olarak yetişmesini ve buna öncülük eden değerli akademisyenlerimizin çalışmalarını çok kıymetli buluyoruz. Başta öğrencilerimiz olmak üzere projelerde emeği bulunan tüm akademisyenlerimizi ve firma temsilcilerimizi tebrik ediyoruz. Bu iş birliği modeli yalnızca proje üretimiyle sınırlı kalmayıp, öğrencilerin ilerleyen süreçte staj ve istihdam imkanlarıyla sanayiye daha güçlü entegre olmasına ve akademisyenlerin de yürüttükleri çalışmalarla bölgenin Ar-Ge kapasitesine doğrudan katkı sunmasına zemin hazırlamaktadır. Ekosistem işbirliklerimizin daha şimdiden meyvelerini almaya başlamakla beraber, önümüzdeki dönemde Yalova Üniversitesi mühendislik fakültesinin OSB içerisinde yer almasıyla birlikte bu iş birliklerinin daha da artacağına inanıyoruz. Gençlerimizin üretimin içinde yer aldığı, fikirlerini doğrudan sahaya aktarabildiği bir ekosistem oluşturarak, bölgemizde Ar-Ge ve teknoloji odaklı çalışmaların büyümeye devam etmesini hedefliyoruz" denildi. - YALOVA