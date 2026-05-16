Yalova'da Öğrencilerden Proje Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da Öğrencilerden Proje Başarısı

Yalova\'da Öğrencilerden Proje Başarısı
16.05.2026 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Üniversitesi öğrencileri, OSB iş birliğiyle projeleriyle yüzde 100 başarı elde etti.

Yalova OSB koordinasyonunda, Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri tarafından OSB bölge firmaları iş birliğiyle hazırlanan projeler dörtte dört yaparak yüzde 100 başarı elde etti. Hazırlanan tüm projeler, TÜBİTAK 2209 destek programları kapsamında kabul edildi.

Projeler; üretimde verimlilik, yapay zeka destekli karar sistemleri, hata önleme ve yeşil dönüşüm gibi sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara odaklandı. Öğrencilerin bitirme tezlerinin doğrudan üretim sahalarındaki ihtiyaçlarla buluşturulmasıyla hazırlanan çalışmalar kapsamında; Yaşalar Kalıp Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. iş birliğiyle yapay zeka ve hata önleme alanlarında iki proje, Arı Döküm A.Ş. iş birliğiyle üretim verimliliğine yönelik bir proje ve Yalova Makine İhtisas OSB iş birliğiyle Yeşil Dönüşüm projesi destek almaya hak kazandı.

Yalova Makine İhtisas OSB tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin akademik çalışmalarını doğrudan sanayinin ihtiyaçlarına yönelik projelere dönüştürmesinin büyük önem taşıdığı belirtilerek, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlü sonuçlar ortaya koyduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Sanayi ile iç içe, üretimin merkezinde bir mühendislik eğitimi vizyonunu birlikte inşa etmek üzere çıktığımız yolda Organize Sanayi Bölgemizi açık laboratuvar modeline dönüştürerek öğrencilerimizin proje geliştiren, prototip üreten ve ticarileşme süreçlerini deneyimleyen mühendisler olarak yetişmesini ve buna öncülük eden değerli akademisyenlerimizin çalışmalarını çok kıymetli buluyoruz. Başta öğrencilerimiz olmak üzere projelerde emeği bulunan tüm akademisyenlerimizi ve firma temsilcilerimizi tebrik ediyoruz. Bu iş birliği modeli yalnızca proje üretimiyle sınırlı kalmayıp, öğrencilerin ilerleyen süreçte staj ve istihdam imkanlarıyla sanayiye daha güçlü entegre olmasına ve akademisyenlerin de yürüttükleri çalışmalarla bölgenin Ar-Ge kapasitesine doğrudan katkı sunmasına zemin hazırlamaktadır. Ekosistem işbirliklerimizin daha şimdiden meyvelerini almaya başlamakla beraber, önümüzdeki dönemde Yalova Üniversitesi mühendislik fakültesinin OSB içerisinde yer almasıyla birlikte bu iş birliklerinin daha da artacağına inanıyoruz. Gençlerimizin üretimin içinde yer aldığı, fikirlerini doğrudan sahaya aktarabildiği bir ekosistem oluşturarak, bölgemizde Ar-Ge ve teknoloji odaklı çalışmaların büyümeye devam etmesini hedefliyoruz" denildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Üretim, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova'da Öğrencilerden Proje Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis eylemi sebebiyle PFDK’ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük’e ceza çıkmadı Bahis eylemi sebebiyle PFDK'ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük'e ceza çıkmadı
İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu
Daha 14 yaşındaydı 9. sınıf öğrencisi top oynarken hayatını kaybetti Daha 14 yaşındaydı! 9. sınıf öğrencisi top oynarken hayatını kaybetti
İngiltere’yi karıştıran “Casusluk“ olayına Acun Ilıcalı’dan zehir zemberek tepki İngiltere'yi karıştıran "Casusluk" olayına Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek tepki
Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu
CHP’li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın

12:26
ATM’lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor Eliniz boş dönebilirsiniz
ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
11:50
Detayları Bakan Kurum açıkladı Binalarda yeni dönem başlıyor
Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor
11:26
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada
11:26
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu’nda Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı
11:01
Samsun’da İHA düştü Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu
Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu
10:51
Antalya’daki SGK dosyasının perde arkası
Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 13:06:30. #7.13#
SON DAKİKA: Yalova'da Öğrencilerden Proje Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.