Yalova'da Su Fiyatları Denetimi - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova'da Su Fiyatları Denetimi

Yalova\'da Su Fiyatları Denetimi

Yalova'da su kesintileri sonrası haksız fiyat artışlarına karşı denetimler yoğunlaştırıldı.

31.01.2025 13:29
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Yalova'da su kesintileri ve şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması uyarıları sonrasında su fiyatlarında haksız artışların önlenmesi amacıyla denetimler gerçekleştiriliyor.

29 Ocak 2025'te akşam saatlerinde Kurtköy Kurtdere Derivasyonunda suda köpüklenme tespit edilmiş, sonrasında ise kentte yaklaşık 1 gün süresince su kesintisi yaşanmıştı. Tedbiren de vatandaşlara şebeke suyunu sadece temizlik ve hijyen amaçlı kullanmaları istenmişti. Bu nedenle artan su talebine bağlı olarak su fiyatlarında haksız artışların önlenmesi amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı. Denetimler çerçevesinde ilgili firmaların satış yerlerine gidilerek mevcut fiyat tespiti yapılıyor. Denetime konu ürünlerin son 3 ila 6 aylık döneme ait alış ve satış fiyatlarını gösteren belgeler talep ediliyor. Yapılan incelemelerde girdi maliyetleriyle açıklanamayan fiyat artışlarının tespit edilmesi halinde ilgili belgeler Ticaret Bakanlığı'na iletiliyor.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda mevzuata aykırı fiyat artışı yaptığı belirlenen firmalara idari yaptırım uygulanıyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, yalova, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

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