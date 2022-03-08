Yalova'da Suni Tohumlama Projesi meyvelerini vermeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da Suni Tohumlama Projesi meyvelerini vermeye başladı

08.03.2022 17:09
Yalova'da Suni Tohumlama Projesi meyvelerini vermeye başladı

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sığırların kaliteli etçi ve kombine ırk boğaların spermaları ile tohumlanarak daha verimli hayvanlar elde edilmesi amacıyla yürütülen Suni Tohumlamaya Destek Projesi başarıyla devam ediyor.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sığırların kaliteli etçi ve kombine ırk boğaların spermaları ile tohumlanarak daha verimli hayvanlar elde edilmesi amacıyla yürütülen Suni Tohumlamaya Destek Projesi başarıyla devam ediyor.

İl Özel İdaresi tarafından bütçe temini yapılan ve Yalova Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından da uygulanan çalışma kapsamında 2020 yılında 2 bin 883 adet olan suni tohumlama sayısı, 2021'de 3 bin 303'e çıktı.

Suni Tohumlamaya Destek Projesini kapsamında uygulama maliyetlerini düşürmek için başta simental ırkı olmak üzere 2 bin adet dondurulmuş boğa sperması alınarak girdi temininde bulunuldu. 60 bin TL olan proje bütçesi İl Özel İdaresi tarafından hibe olarak karşılandı. Alınan dondurulmuş spermalarla ile tohumlanan damızlık büyükbaş hayvanlar yüzde 69 gibi yüksek gebe kalma oranıyla projenin başarısını artırdı.

Proje kapsamında Mart 2021 yılında tohumlanan damızlık hayvanlardan buzağılar doğmaya başladı. Doğan buzağılara kulak küpesi takılarak kimliklendirme işlemi ve TÜRKVET kayıtları yapıldı.

Yetiştirici ziyaretlerinde hayvan sahipleri doğan buzağıların kalitesinin fark edildiğini beyan etmesi projenin amacına ulaştığını gösteriyor. Yetiştiriciler projeyi yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, projeyi uygulayan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine ve bu projeye kaynak sağlayan Yalova Valiliği İl Özel İdaresine teşekkürlerini ifade ederek projenin çok verimli ve yararlı olduğunu, bu desteğin her yıl yapılması gerekliliğini söyledi. - YALOVA

Yalova'da Suni Tohumlama Projesi meyvelerini vermeye başladı
Yalova'da Suni Tohumlama Projesi meyvelerini vermeye başladı
Yalova'da Suni Tohumlama Projesi meyvelerini vermeye başladı

YORUMLAR
500
Yalova'da kadın polisler kahvaltıda buluştu Yalova'da kadın polisler kahvaltıda buluştu Vali Günaydın'dan fiyat ve arz denetimi Vali Günaydın'dan fiyat ve arz denetimi

Damızlık, Yalova, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yalova'da Suni Tohumlama Projesi meyvelerini vermeye başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:12 Kritik maç öncesi nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Barcelona kadrosu netleşti
16:38 Külçe altın diye çakmak sattılar! 12 kişi mağdur
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 17:19:05. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'da Suni Tohumlama Projesi meyvelerini vermeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement