Yalova'daki OSB 3 yıl içinde faaliyete geçecek - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'daki OSB 3 yıl içinde faaliyete geçecek

24.02.2022 17:12
Yalova'daki OSB 3 yıl içinde faaliyete geçecek

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, "3 yıl içinde OSB'lerdeki fabrikalar tamamlanıp faaliyete başladığında Yalova'daki mevcut işletmelerimizin işlerinde ve cirolarında çok ciddi artışlar görülecektir" dedi.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, "3 yıl içinde OSB'lerdeki fabrikalar tamamlanıp faaliyete başladığında Yalova'daki mevcut işletmelerimizin işlerinde ve cirolarında çok ciddi artışlar görülecektir" dedi.

YTSO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu'nun ikinci toplantısında siyasi parti il başkanları, akademik ve mesleki oda başkanları ile Yalova ekonomisinde sektörleri temsil eden iş adamları hazır bulundu. YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, "3 yıl içinde OSB'lerdeki fabrikalar tamamlanıp faaliyete başladığında Yalova'daki mevcut işletmelerimizin işlerinde ve cirolarında çok ciddi artışlar görülecektir. Bu anlamda üyelerimizin de bu gelişmelere dayalı olarak firmalarını geliştirmeleri ve gelecek olan talepleri karşılayabilmek adına planlama yapmaları önemli bir konudur. Yapmış olduğumuz anket sonuçlarında ve OSB'lerin yapmış olduğu sunumlardan da anlaşılacağı üzere şehrimizde nüfus artışı da yaşanacaktır. Bu yüzden yerel belediyelerimizin de özellikle kentleşme konusunda yapacağı çalışmalarda bu artacak olan nüfus potansiyelini de göz önüne alarak planlama yapmaları gerekmektedir. Belediyelerimiz ve üyelerimizle birlikte tüm Yalova'nın önümüzdeki 3 yıl içinde yaşanacak bu gelişmelere hazırlanması planlamalarını hep birlikte yapması şehrimizin faydasına olacaktır" diye konuştu. - YALOVA

Yalova'daki OSB 3 yıl içinde faaliyete geçecek

YORUMLAR
500
TDİ Besi OSB için hazırlanan rapor bakanlığa sunuldu TDİ Besi OSB için hazırlanan rapor bakanlığa sunuldu Yalova'da Kurumlar Arası İş Birliği Toplantısı'nın 3'üncü yapıldı Yalova'da Kurumlar Arası İş Birliği Toplantısı'nın 3'üncü yapıldı

Yüksek İstişare Kurulu, Ticaret, Yalova, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yalova'daki OSB 3 yıl içinde faaliyete geçecek - Son Dakika


Son Dakika
17:01 Ünlü futbolcular Ukrayna'da mahsur kaldıkları otelden dünyaya seslendiler!
16:53 Türkiye'de bulunan Ukraynalılar ülkelerindeki çaresizliği gözyaşları içerisinde anlattı: Rusya her taraftan atak yapıyor
16:53 50'den fazla Ukrayna askeri hayatını kaybetti! Başkent Kiev'de ikinci dalga füzeli saldırısı gerçekleşti
16:43 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşlara savaş uyarısı: Riskli yatırımlardan kaçının, TL'ye güvenin
16:35 Ukraynalı Zinchenko'dan sert tepki: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık
16:33 Boris Johnson'dan Rusya'ya büyük yaptırım paketi geliyor!
16:25 Ahmet Davutoğlu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında konuştu! Madde madde yapılması gerekenleri sıraladı
16:12 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?
16:12 Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti
16:04 Kremlin: Ukrayna ile 'belirli şartlar' karşılanırsa görüşebiliriz! İşte o şartlar: Tarafsızlık ve silahların konuşlandırılmasının reddi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 17:18:24. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'daki OSB 3 yıl içinde faaliyete geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement