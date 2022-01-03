Üye Girişi
Yalova halinden 2021 yılında 45 bin ton sebze ve meyve satıldı - Son Dakika

Yalova halinden 2021 yılında 45 bin ton sebze ve meyve satıldı

03.01.2022 17:01
Yalova halinden 2021 yılında 45 bin ton sebze ve meyve satıldı

Yalova Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Halinden 2021 yılı itibariyle 45 bin 107 ton yaş sebze ve meyve satışı yapıldı.

Yalova Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Halinden 2021 yılı itibariyle 45 bin 107 ton yaş sebze ve meyve satışı yapıldı.

Toplam 24 esnafın yer halde en çok satış aralık ayında yapıldı. Aralık ayında toplam 6 bin 971 ton yaş sebze ve meyve tüketildi. Aralık ayını 5 bin 445 ton ile temmuz, 5 bin 125 ton ile de haziran ayı takip etti. En az tüketim yapılan ay ise 2 bin 102 ton ile ocak ayı oldu.

Çevre ilçelere de hizmet verildiğini belirten Yaş Sebze ve Meyve Hali Müdürlüğü yetkilileri, "Belediyemize ait olan toptancı halimizde amacımız sebze ve meyve ticaretini kaliteli, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapıyoruz. Amacımız üreticiler ve tüketiciler ile bu mesleği edinenleri eşit ve dengeli şekilde korumaktır. Bu ilkelerimizle geride bırakmış olduğumuz 2021 yılı içinde halimizden toplam 45 bin 107 ton yaş sebze ve meyve satışı yapılmıştır. Toptancı halimizden yapılan satışlar sadece bulunduğumuz ile değil çevre ilçelere de yapılmaktadır. Karamürsel, Orhangazi, Gemlik ve İznik gibi yakın ilçelere de hizmet vermekteyiz. Yapmış olduğumuz bu hizmetle sadece kendi ilimizin değil çevre ilçelerin de ihtiyacını karşılıyoruz. Kontroller çerçevesinde 6 bin 852 aracın hal giriş çıkışı, 4 bin 842 ürününü künye denetimi ve bin 254 araç ise yol kontrollerinde denetlendi. Yapılan denetimlerde yaş sebze ve meyvelerin alış, satış fiyatlarının bulunduğu künye kontrollerini yapılarak künyesiz (kayıt dışı) ürün satışı yapanlar hakkında cezai müeyyide uygulandı" dedi. - YALOVA

Yalova halinden 2021 yılında 45 bin ton sebze ve meyve satıldı

YORUMLAR
500

Yalova Belediyesi, Haziran, Aralık, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yalova halinden 2021 yılında 45 bin ton sebze ve meyve satıldı - Son Dakika Ekonomi


Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29
En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar         
13:06
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27

Son Dakika Haberleri
17:42 Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu
17:27 Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı
17:26 Tanju Özcan ve Alim Karaca'ya uyarı cezası verildi
17:25 Süper Lig'in kralından geri dönüş sinyali!
17:13 Fenerbahçe'den Türk Milli Takımı'nı tercih eden Ferdi Kadıoğlu'na tebrik mesajı
16:57 Savcının kapısına kafa attı, 10 ay hapis cezası aldı
16:55 Galatasaray'ı eleyerek dikkat çekmişlerdi! Denizlispor'da takımın yarısı korona çıktı
16:50 Çin'de heyecanlandıran antik mezar keşfi!
16:50 Kabine Toplantısı başladı! Memur ve emekli zammı ana gündem maddesi
16:45 Tik tok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde yaptıkları şova ceza uygulandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 18:11:41. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova halinden 2021 yılında 45 bin ton sebze ve meyve satıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement