Yalova'nın Aronya Meyvesi Üreticiyi Güldürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova'nın Aronya Meyvesi Üreticiyi Güldürüyor

Yalova\'nın Aronya Meyvesi Üreticiyi Güldürüyor

Yalova'da üretilen aronya meyvesi, talep ve fiyat artışıyla yüzleri güldürüyor.

17.11.2024 12:44
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Yalova'nın coğrafi işaretli meyvesi aronya oluşan talep ve fiyatıyla bu sene üreticisinin yüzünü güldürdü.

İçindeki antioksidan miktarı nedeniyle süper meyve olarak bilinen aronyanın Türkiye'de ilk üretimine başlandığı kent olan Yalova'da, bu yıl yaklaşık 200 ton rekolte gerçekleştirildi. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde 2012 yılında adaptasyon çalışmalarına başlanan sağlık deposu meyvenin ilk bahçesi ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılında kentte kurulmuştu. O günden bu yana kentte üretilmeye başlanan aronyanın da 2021 yılında coğrafi işareti alınmıştı. Anavatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesi, Yalova'da 150 çiftçiyle 510 dekar alanda üretimi gerçekleştiriliyor.

Birim alanda katma değeri yüksek ürün

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Selçuk Yaman, kentteki bahçelerin tam verime geçmesiyle yıllık üretimin 500 tona çıkmasını hedeflendiklerini söyledi. Yalova'da aronya, kestane balı, kivi ve kıvırcık koyununun coğrafi işaretli ürünleri olduğunu belirten Yaman, "Yalova tarım arazileri çok küçük yapıda olan bir ilimiz. Yalova'da yüzde 72,5'ü 5 dekar ve altında arazilerimiz bulunmakta. Bu da böyle olunca bize de Yalova'da katma değeri yüksek ürünler üretme mecburiyeti doğuyor. Böyle olunca da aronya birim alandan getirisi yüksek bir ürün olduğu içi aronya tercih ediliyor" dedi.

Diğer illere göre 2-3 kat daha yüksek fiyatlarda alıcı buldu

Yaman, Yalova'daki ürünün farklı olduğunu ve coğrafi işaretin öneminin de burada ortaya çıktığını belirterek, "Diğer illerdeki rakamların 2-3 katı rakamlara Yalova aronyası olarak coğrafi işaretli ürün olarak pazarlanıyor. Bu sene bir kadın kooperatifimiz ulusal bir marketle anlaşarak yaklaşık 12-13 ton civarında bir ürününü buraya sundu. Yalova aronyası olarak tercih edilen bir ürün. O yüzden de çiftçilerimiz memnun. Yaklaşık 40 çiftçimizle de organik üretim yapmaktayız. Bunun sertifika ücretleri de bakanlığımız bütçesinden karşılanmakta. Hem organik hem coğrafi işaretli ürün olduğu zaman değerine bir kat daha değer katan bir ürün" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, yalova, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova'nın Aronya Meyvesi Üreticiyi Güldürüyor - Son Dakika

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