Termal'de uçuruma düşen ATV sürücüsü için amfibi araçlı kurtarma operasyonuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'ya bağlı Termal'in Üvezpınar mevkiinde ATV'siyle uçuruma düşen bir kişi için 112'ye yapılan ihbarın ardından ekipler harekete geçti. 3 arazi aracı, 8x8 amfibi araç ve 8 personelin katıldığı jandarma, AFAD ve UMKE çalışması yaklaşık 6 saat sürdü; yaralı sürücü 112 ekiplerine teslim edildi.
Yalova'nın Termal ilçesinde ATV ile dağlık alanda seyir halindeyken uçuruma yuvarlanan sürücü, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı.
KURTARMAYA AMFİBİ ARAÇ DA KATILDI
Alınan bilgiye göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ne (AÇM) yapılan ihbar üzerine Üvezpınar mevkiindeki olay yerine AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalara 3 arazi aracı, 1 adet 8x8 amfibi araç ve 8 personel katıldı.
ZORLU ARAZİDE 6 SAATLİK ÇALIŞMA
Termal İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü kurtarma çalışmaları yaklaşık 6 saat sürdü. Zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda uçuruma yuvarlanan vatandaş yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay yerinde Yalova UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı vatandaş, güvenli bölgede 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.
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