Yandex'ten Anneler Günü Araştırması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yandex'ten Anneler Günü Araştırması

07.05.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yandex Türkiye, Anneler Günü öncesi yapay zeka ile hediyeler ve etkinlikler planlamaya yardımcı oluyor.

Yandex Türkiye, 10 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü öncesinde arama eğilimlerini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex AI süper uygulamasıyla kullanıcılar, anneleriyle geçirecekleri güne yönelik planlama yapabiliyor ve çeşitli fotoğraf içerikleri oluşturabiliyor.

Yandex Türkiye Arama verilerine göre, Türkiye'de kullanıcıların Anneler Günü öncesinde en sık yönelttiği soru "Ne zaman?" oldu. Bu aramaları mesajlar, hediyeler, görseller, şiirler ve etkinlik önerilerine yönelik içerikler takip etti.

Özellikle resim, boyama, şarkı ve dekoratif el işiyle ilgili aramaların yoğunlaşması, Anneler Günü'nü yılbaşı ve Sevgililer Günü gibi diğer özel günlerden ayrıştırırken, el yapımı hediyeler ve okul etkinlikleriyle kutlama geleneğinin sürdüğünü ortaya koydu. Aramalar, nisan ortasında artmaya başladı.

Mesajlarla ilgili aramalarda Türkiye'deki kullanıcıların daha seçici tercihler yaptığı görülürken, kullanıcılar "güzel", "anlamlı", "kısa", "uzun" ve "görselli" gibi belirli tarz ve formatlara göre arama yapıyor.

Hediye kategorisinde ise en çok el yapımı önerilere yönelik aramalar öne çıkarken, indirim arayan kullanıcılar genellikle doğrudan marka adıyla arama gerçekleştiriyor.

Anneler Günü'ne yönelik yapay zeka filtreleri ve yeni içerikler sunan Yandex AI uygulaması, kullanıcıların fotoğraflara anne şefkatinden ilham alan daha sıcak ve yumuşak bir görünüm kazandırmasına, kendileriyle annelerini aynı yaşta ya da sarılırken göstermesine ve görsellere çiçek buketi ekleyen yapay zeka destekli çeşitli görsel filtreleri kullanmasına olanak sağlıyor.

Filtrelerin yanı sıra Yandex AI'nin sohbet özelliği de kullanıcıların annelerine sürpriz yapabilecekleri yemek tarifleri bulmasına, güne özel etkinlikler planlamasına, Anneler Günü'ne uygun şarkılar keşfetmesine ve kişiselleştirilmiş şiirler oluşturmasına yardımcı oluyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yandex'ten Anneler Günü Araştırması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli’ye sürpriz destek Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

13:20
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
13:14
Bütün dünya konuşacak Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası
Bütün dünya konuşacak! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:45:14. #7.12#
SON DAKİKA: Yandex'ten Anneler Günü Araştırması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.