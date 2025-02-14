Yandex'ten Sevgililer Günü Analizi - Son Dakika
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Ekonomi

Yandex'ten Sevgililer Günü Analizi

Yandex, Sevgililer Günü öncesi en çok aranan hediye önerilerini paylaştı. Kullanıcılar, farklı hediye fikirleri ve hava durumu sorguladı.

14.02.2025 16:20
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Yandex Türkiye, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında artan arama sorgularına yönelik gerçekleştirdiği analizin sonucunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Yazeka" üzerinden yapılan sorgularda, geçmişte olduğu gibi bu yıl da en çok "hediye alma" konusu öncelik oldu.

İnternet kullanıcılarının klasik hediyeler dışında farklı ne alabileceklerini araştırdıkları "sevgililer günü değişik hediye fikirleri" gibi sorgular aramalarda öne çıktı. Kullanıcılar, Yazeka'dan en çok "sevgililer günü hediyesi erkek için öneri" ve "sevgililer günü hediyesi kadın için ne alabilirim" sorguları üzerinden çeşitli tavsiyeler aldı.

Sevgililer Günü'nde hediye, mekan ve konser gibi konular hakkında yoğun aramalar yapıldı. İndirim odaklı araştırmaların dışında bu yıl en çok "konser" ve "çiçek" kelimeleriyle ilgili aramalar yapıldı.

Dışarıda program yapacak çiftler ise hava durumuna karşı hazırlıklı olmak için, o güne yönelik öngörüleri de internetten takip etti. Ayrıca, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kaçırmak istemeyenler de Yazeka'ya "Sevgililer gününe kaç gün kaldı" şeklinde sorular yöneltti.

14 Şubat'ta Yandex ana sayfasında özel bir interaktif Sevgililer Günü kartı da yer aldı. Kullanıcılar bu özelliğe tıklayarak sevdikleri için kişiselleştirilmiş kartlar tasarlayabiliyor.

Kullanıcı dostu platform, basit sürükle-bırak işlemler ve bu özel gün için geliştirilen "LoveScript" diliyle kolayca kodlama yaparak kartların özelleştirilmesine olanak tanıyor. Kart tamamlandıktan sonra, kullanıcılar giriş yaparak duygularını ifade eden bu özel tasarımları doğrudan sevdiklerine gönderebiliyor.

Yandex Arama, yapay zeka destekli arama, hava durumu tahminleri, finans ve sesli arama gibi tüm gerekli araçları tek bir yerde sunan yeni Yandex Arama uygulamasında kullanılabiliyor ayrıca yandex internet adresi ve Yandex tarayıcı uygulamasından da erişilebiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yandex'ten Sevgililer Günü Analizi - Son Dakika

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