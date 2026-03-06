Yandex Türkiye'den Yapay Zeka İşbirliği - Son Dakika
Yandex Türkiye'den Yapay Zeka İşbirliği

06.03.2026 12:14
Yandex Türkiye, yapay zeka ekosistemine katkı için AIPA'ya katıldı ve eğitim programları planlıyor.

Yandex Türkiye, Türkiye'nin yapay zeka ekosistemini güçlendirmek ve yerel ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla Yapay Zeka Politikaları Derneğine (AIPA) kurumsal üye olarak katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex Türkiye, derneğin tartışma platformları ve araştırma çalışmalarına aktif katkı sağlayacak, akademi, sektör temsilcileri ve kamu kurumlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmalar yürütecek.

AIPA ile Yandex Türkiye arasındaki işbirliği kapsamında geliştiriciler ve araştırmacılara yönelik açık oturumlar ile çeşitli eğitim programlarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

İşbirliğinin temel hedefleri arasında yapay zeka alanında toplumsal farkındalığı artırmak ve yerel ihtiyaçlara uygun yenilikçi çözümler geliştirmek yer alıyor.

Türkiye'deki kullanıcılar için geliştirilen ve şubat ayında kullanıma sunulan Yandex AI süper uygulamasının da ortak çalışmalar için bir model oluşturması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Arama Uluslararası Üst Yöneticisi (CEO) ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, yapay zekanın hem sektörleri hem de internet ekosistemini köklü biçimde dönüştürdüğü bu dönemde AIPA'ya katılmanın önemli ve stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Popovskiy, "Küresel ölçekte edindiğimiz güçlü deneyimi, Yandex AI gibi yerel ihtiyaçlara yönelik geliştirdiğimiz ürünlerle birleştirerek Türkiye'nin dinamik yapay zeka ekosistemine somut katkılar sunmayı hedefliyoruz. Yerel ölçekte yüksek etki yaratacak teknolojilerin geliştirilmesi için birlikte çalışmalar yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

AIPA Kurucusu ve Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu da işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, politika geliştirme süreçlerinde özel sektörün aktif katılımının önemine dikkati çekti.

Küçükşabanoğlu, Türkiye'nin yapay zeka ekosistemine bütüncül katkı sunacak girişimleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Yandex Türkiye'yi, diğer teknoloji şirketleriyle birlikte kurumsal üyelerimiz arasında görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Yandex'in teknolojik uzmanlığını politika geliştirme platformumuzla bir araya getirerek, Türkiye'nin yapay zeka ekosistemine bütüncül katkı sunacak girişimleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Kamu, özel sektör ve akademiyi aynı zeminde buluşturan işbirliği modelimizin, ülkemizin yapay zeka alanındaki rekabet gücünü artıracağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

