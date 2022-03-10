Yangın bölgesinde çağla hasadı... Kilosu 100 liradan satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yangın bölgesinde çağla hasadı... Kilosu 100 liradan satılıyor

10.03.2022 22:57

Yangın bölgesinde çağla hasadı.

Yangın bölgesinde çağla hasadı... Kilosu 100 liradan satılıyor

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören badem bahçesinde hasat başladı.

Sahil kesimlerinde ticari amaçlı yetiştirilen Badem çağlasının kilosu tezgahlarda 100 liradan alıcı buluyor.

Ege ve Akdeniz Bölgesinde bahar meyvelerinin ilki olan çağla, tezgahlarda yerini almaya başladı. Havaların ısınmasıyla baharı erken yaşayan Mersin'in Silifke ilçesinde ilk çağla hasadı yapıldı.

Tamamen organik olarak özellikle sahil kesimlerinde ticari amaçlı yetiştirilen Badem çağlasının kilosu tezgahlarda 100 liradan alıcı buluyor. Önceki yıllara göre satışı 25 gün geç başlanan çağla, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı Zafer Can, çağlayı vatandaşların kilo yerine tadımlık olarak gram ile satın aldıklarını kaydetti. Can, "Tamamen doğal şartlarda üretiliyor. İlaç yok, gübre yok. Tamamen doğal ve organik yetiştiriyoruz. Köyümüzün geçim kaynağıdır. Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği olarak bir projemiz var. Yayla kesimlerinde binlerce dönüm boş arazi var. Buralara badem ağacı ekmek istiyoruz. Şu an 50 ila 80 ton arasında bir üretimimiz var. Kilosu 100 liradan satıyoruz" dedi.

Çağlanın yeni çıktığı için fiyatının biraz yüksek olduğunu açıklayan Zafer Can, "Vatandaş çağlaya rağbet ediyor. Bu satışlarımız adına sevindirici. Sezonun ilk turfanda meyve olması nedeniyle fiyat biraz yüksek olunca, çağla sevenler de kilo ile değil, 100 gram olarak alabiliyorlar. Önümüzdeki günlerde çağlanın hasadının artmasıyla birlikte fiyatların da aşağıya düşmesini tahmin ediyoruz" dedi.

Sezonun ilk meyvesi olması nedeniyle çağlanın büyük bir rağbet gördüğünü belirten Zafer Can, "20 Mart'ta çağla festivali adı altında Ayşe Dinçer konserimizle tam hasada geçeceğiz" dedi.

Yangın bölgesinde çağla hasadı... Kilosu 100 liradan satılıyor
Yangın bölgesinde çağla hasadı... Kilosu 100 liradan satılıyor
Yangın bölgesinde çağla hasadı... Kilosu 100 liradan satılıyor

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Tarsus'ta ev yangını Son dakika haberleri... Tarsus'ta ev yangını Mersin'de yangın bölgesinde çağla hasadı Mersin'de yangın bölgesinde çağla hasadı

Zafer Can, Yangın, Mersin, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yangın bölgesinde çağla hasadı... Kilosu 100 liradan satılıyor - Son Dakika


Son Dakika
22:54 Beşiktaş'ta 112 ağaç kesildi! AK Partili isimden konu ile ilgili açıklama geldi: Reklam yeri açılsın diye kestiler
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
22:21 Cinayet mi, intihar mı? Adam, arabada başından vurulmuş halde bulundu
22:17 Olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçının sonuçları ağır oldu! PFDK futbolculara ceza yağdırdı
21:49 Şaşırtan tercihler! Barcelona-G.Saray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:28 Açıklama geldi! Atletico Madrid tarafından Barcelona maçında 2 futbolcu göz hapsinde olacak
20:51 Chelsea vurgun üstüne vurgun yiyor! Bilbordlar kaldırılıyor
20:40 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi
20:00 Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 23:04:39. #1.11#
SON DAKİKA: Yangın bölgesinde çağla hasadı... Kilosu 100 liradan satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement