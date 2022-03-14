Yanımda bahar kampanyası başlattı - Son Dakika
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Yanımda bahar kampanyası başlattı

14.03.2022 14:05
Yanımda bahar kampanyası başlattı

Vodafone'un mart ayına özel düzenlediği kampanyada, Vodafone Yanımda'ya girenler 30 GB'a varan mobil internet, Her Şey Yanımda'da 200 TL değerinde hediye çeki, indirimli cihaz, iPhone 13 çekilişine katılım hakkı gibi pek çok hediye ve avantajdan yararlanabiliyor.

Vodafone'un mart ayına özel düzenlediği kampanyada, Vodafone Yanımda'ya girenler 30 GB'a varan mobil internet, Her Şey Yanımda'da 200 TL değerinde hediye çeki, indirimli cihaz, iPhone 13 çekilişine katılım hakkı gibi pek çok hediye ve avantajdan yararlanabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, müşterilerine kazandıran teklifler sunmaya devam ediyor.

Vodafone'un mart ayına özel düzenlediği yeni kampanyayla, Vodafone Yanımda'nın hediye ve avantajlarla dolu dünyasına giren herkes kazanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, kampanyaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Vodafone olarak, 5 yıl önce kullanıma sunduğumuz Vodafone Yanımda uygulamasıyla müşterilerimize tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkanı veriyoruz. Mobil müşterilerimiz, uygulamayı fatura ödeme, fatura detaylarını öğrenme, TL yükleme, kullanılan tarife ve paketler, kalan kullanımlar, geçilebilecek tarifeler gibi pek çok işlem için kullanırken, ev interneti müşterilerimiz de uygulamanın fatura görüntüleme ve ödeme, taahhüt detaylarını inceleme, QR kod üzerinden kolay ve hızlı kablosuz bağlantı paylaşımı gibi birçok özelliğini kullanabiliyor.

Ayda 14 milyonu aşkın kişinin yaklaşık 300 milyon kez girdiği Vodafone Yanımda, Türkiye'nin en çok kullanılan mobil uygulamaları arasında yer alıyor. Yeni kampanyamızla, Vodafone Yanımda'ya giren herkese pek çok hediye ve avantajdan yararlanma imkanı sunuyoruz. Herkesi Vodafone Yanımda'nın kazandıran dünyasına davet ediyoruz."

Vodafone Yanımda'nın mart kampanyasında herkes için bir avantaj sunuluyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Vodafone Yanımda'nın mart kampanyasında herkes için bir avantaj sunuluyor.

Faturalı müşteriler için tarife değişikliğinde 1 ay geçerli 10 GB, faturasızdan faturalıya geçişlerde ise toplam 12 GB mobil internet hediye ediliyor.

Faturasız müşteriler, 50 TL ve üzeri yüklemelerde Her Şey Yanımda'da 100 TL hediye çeki kazanıyor. Vodafone'lu olup Vodafone Yanımda'ya girenler, çekilişle 10 adet iPhone 13 akıllı telefondan birini kazanma şansı elde ediyor.

Yeni ev interneti müşterilerine Her Şey Yanımda'da 200 TL hediye çeki, mevcut ev interneti müşterilerine ise Her Şey Yanımda'da 50 TL hediye çekinin yanı sıra toplam 16 GB mobil internet hediye ediliyor.

Vodafone'lu olup, arkadaşını Vodafone'a getiren müşterilerin hem kendileri hem de Vodafone'lu yaptıkları arkadaşları 30 GB mobil internet hediyesinden yararlanabiliyor.

Vodafone'lu olmayıp Vodafone Yanımda'yı indirenlere veya Vodafone'lu olup Yanımda'ya giriş yapan herkese Süpermarket Yanımda'da ilk alışverişe 30 TL indirim sunuluyor.

Vodafone Yanımda'da indirimli cihazlara erişim imkanı da sunuluyor. Buna göre, Online Mağaza'ya özel teknoloji ürünlerinde mart ayına özel indirimler yapılıyor.

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Türk Lirası, iPhone 13, Vodafone, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yanımda bahar kampanyası başlattı - Son Dakika


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