Yanlış Beslenme Kanser Riskini Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yanlış Beslenme Kanser Riskini Artırıyor

Diyetisyen Burcu Üstad Arda, yanlış beslenmenin kanser riskini yüzde 30 artırdığını açıkladı.

12.05.2025 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayındır Levent Tıp Merkezi ve Bayındır İçerenköy Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Burcu Üstad Arda, tüm kanser türlerinin en az yüzde 30'unun yanlış beslenme alışkanlıklarıyla ilişkili olduğunu ve doğru beslenme düzeniyle bu oranın büyük ölçüde azaltılabileceğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kanserle mücadelede beslenme kritik rol oynarken, kötü beslenme alışkanlıkları kanser riskini önemli ölçüde arttırıyor.

Yanlış beslenme, aşırı doymuş yağ, işlenmiş gıdalar, yüksek glisemik yükü olan karbonhidratlar ve yetersiz antioksidan alımı gibi etmenler kanser gelişiminde rol oynuyor. Sağlıklı bir yaşam tarzı ve dengeli beslenme ile bu risklerin azaltılabilirken, vücut ağırlığının korunması, sebze-meyve tüketimi ve fiziksel aktivitenin artırılması kanserden korunma da önemli faktörler arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Levent Tıp Merkezi ve Bayındır İçerenköy Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Burcu Üstad Arda, beslenme ve yaşam tarzı seçimlerinin kanser riskini doğrudan etkilediğini belirtti.

Arda, kanserin oluşumunda DNA yapısını bozan mutajenik maddelerin yanı sıra karbonhidrat, yağ ve protein dengesizliği, antioksidan eksiklikleri ve yanlış pişirme tekniklerinin de önemli rol oynadığını aktararak, "Doymuş yağlar ve omega-6 yağ asitlerinin fazla alımının kanser insidansının artışıyla pozitif bir ilişkisi var. Besinlerle yağ alımındaki denge, diyet yağının protein ve karbonhidratlarla doğru orantıda olması kanser riski açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca glisemik yükü yüksek olan karbonhidratların da kanser riskini arttırabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, tüketilen karbonhidratın çeşidi dikkatle seçilmelidir." ifadelerini kullandı.

Yanmış, yüksek ısıda pişirilmiş ve işlenmiş gıdalar, tarım ilacı kalıntıları ve uygun koşullarda saklanmamış besinlerde oluşan aflatoksin gibi zararlı maddelerin kanser riskini artıran başlıca etmenler arasında yer aldığına iyaret eden Arda, "DNA'ya doğrudan, bağışıklık sistemine ise dolaylı olarak zarar verebilen bu beslenme kaynaklı riskler; doğru gıda seçimleri, dengeli makro besin alımı ve sağlıklı pişirme yöntemleriyle önlenebilir hale geliyor. Bilimsel araştırmalar, tüm kanser türlerinin en az yüzde 30'unun yanlış beslenme alışkanlıklarıyla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle yüksek glisemik yüke sahip karbonhidratlar, işlenmiş et ürünleri, rafine şeker içeren besinler ve antioksidandan yoksun bir diyet, kanser gelişiminde etkili rol oynuyor." değerlendirmesini yaptı.

Aşırı hayvansal protein ve basit şeker tüketiminin kanser riskini artıran faktörler arasında olduğuna dikkati çeken Arda, obezitenin başta göğüs ve prostat kanseri olmak üzere neredeyse tüm kanser türlerinin gelişiminde önemli bir rol oynadığını, bu sebeple sağlıklı vücut ağırlığının korunması gerektiği uyarısında bulundu.

Farklı kanser türlerinin tedavisinde ve korunmasında beslenmenin önemli bir rol oynadığını belirten Arda, kolon kanserinde posanın, göğüs kanserinde alkol ve kalori kısıtlaması, akciğer kanserinde sebze-meyve ve soğan ve elma gibi quarsetin içeren gıdaların tüketilmesinin ve prostat kanserine karşı domatesin tüketiminin önemli olduğunu vurguladı.

Arda, kanserden korunmak için dikkate alınması gereken temel beslenme ilkelerini şöyle sıraladı:

"Sağlıklı vücut ağırlığı ve yağ oranı korunmalı, sebze ve meyveler günlük diyette mutlaka yer almalı, tam tahıllar ve kuru baklagiller düzenli tüketilmeli, fiziksel aktivite artırılmalı, alkol alımı sınırlandırılmalı, kırmızı et ve işlenmiş et tüketimi azaltılmalı, kalsiyum ve D vitamini ihtiyacı yeterince karşılanmalı, gerekirse glutamin takviyesiyle desteklenmeli ve sarımsak gibi koruyucu gıdalar unutulmamalı."

Kanser riskini azaltmanın en etkili yolunun doğal, taze, dengeli ve bilinçli bir beslenme planı uygulamaktan geçtiğini belirten Arda, "Sağlıklı yaşama atılan bu adım, yalnızca kanser değil, tüm kronik hastalıklara karşı da güçlü bir savunma oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Diyetisyen, Ekonomi, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yanlış Beslenme Kanser Riskini Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 00:28:04. #7.12#
SON DAKİKA: Yanlış Beslenme Kanser Riskini Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.