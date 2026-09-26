Yapay zeka altyapısı ve model mimarileri yatırımı 2026'da 769 milyar doları bulabilir

Küresel sermayenin yeni nesil teknolojilere yönelmesiyle yapay zeka, robotik ve uzay teknolojilerinin de aralarında bulunduğu 5 teknoloji alanına yönelik yatırımların 2026'da geçen yıla göre iki kattan fazla artacağı tahmin ediliyor.

AA muhabirinin McKinsey & Company tarafından yayımlanan "Technology Trends Outlook 2026" raporundan derlediği bilgilere göre, teknolojik dönüşüm artık yalnızca yazılım alanında değil, veri merkezleri, yarı iletkenler, enerji altyapısı, robotik ve uzay teknolojileri gibi büyük sermaye gerektiren fiziksel alanlarda da belirginleşiyor.

Yatırımın yanı sıra patentler, bilimsel yayınlar, iş gücü talebi ve teknolojilerin şirketler tarafından benimsenme düzeylerinin değerlendirildiği raporda, 2026 yılını şekillendiren 14 teknoloji eğilimi, yapay zeka devrimi, ileri mühendislik, bilgi işlem ve bağlantı teknolojileri olmak üzere üç ana grupta inceleniyor.

Rapora göre, yapay zekanın ölçeklenmesi özellikle enerji ve altyapı yatırımlarını tetikliyor. Enerji teknolojilerine geçen yıl yaklaşık 200 milyar dolar yatırım yapıldığı, bunun teknoloji alanları arasındaki en yüksek sermaye girişlerinden biri olduğu ve yapay zeka altyapısına yönelik harcamaların bir yılda iki katına çıktığı belirtiliyor.

Bu gelişmeler, teknoloji yarışında yazılım kadar donanım, enerji altyapısı ve nitelikli iş gücünün de belirleyici hale geldiğine işaret ediyor.

Yılın ilk yarısındaki yatırım eğilimlerinin yıl geneline uyarlandığı hesaplamaya göre, yapay zeka ajanlarıyla yazılım geliştirme, yapay zeka altyapısı ve model mimarileri, bilimsel keşif ve mühendislikte yapay zeka, uzay teknolojileri ve robotik yatırımlarının bu yıl 2025 seviyesinin iki katından fazlasına ulaşması bekleniyor.

Uzay teknolojileri, yatırımların iki katından fazla artmasının beklendiği alanlar arasında yer alıyor

Rapordaki yatırım grafiğine göre, en çarpıcı sıçramalardan biri yapay zeka altyapısı ve model mimarilerinde görülüyor. Bu alandaki yatırımların 2026 yılında geçen yılın yaklaşık 5,3 katına, bilimsel keşif ve mühendislikte yapay zeka yatırımlarının 3,2 katına, robotik yatırımlarının ise 2,1 katına çıkma yolunda olduğu hesaplanıyor.

Yapay zeka altyapısı ve model mimarileri alanındaki öz sermaye yatırımlarının 2026'nın ilk yarısında yaklaşık 384 milyar dolara ulaştığı hesaplanırken, yılın ilk yarısındaki yatırım hızının devam etmesi halinde yatırımların bu yıl sonunda yaklaşık 769 milyar dolara ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Uzay teknolojileri de yatırımların iki katından fazla artmasının beklendiği alanlar arasında bulunuyor.

Bu hesaplamaların yılın ilk yarısındaki yatırım hızının yıl sonuna doğrusal biçimde taşınmasına dayandığı ve büyük ölçekli işlemler nedeniyle tahminlerin yön gösterici nitelikte olduğu belirtiliyor.

Yapay zeka yatırımlarının ulaştığı ölçek büyük teknoloji şirketlerinin finansman ihtiyaçlarını da artırıyor

Rapora göre, yapay zeka yatırımlarındaki artış, elektrik üretimi ve şebeke altyapısı üzerinde de yeni yatırım ihtiyacı oluşturuyor. ABD'de yalnızca yapay zeka iş yüklerini çalıştıran veri merkezlerinin 2030'da bugünkü Kaliforniya kadar elektrik tüketebileceği tahmin ediliyor.

Yapay zeka yatırımlarının ulaştığı ölçeğin büyük teknoloji şirketlerinin finansman ihtiyaçlarını da artırdığına işaret edilirken, yapay zeka altyapısına yönelik sermaye harcamalarının şirketlerin bilançolarını zorlamaya başladığı da kaydediliyor.

Yapay zekanın hızla büyüyen enerji ihtiyacının yanı sıra enerji güvenliği ve şebeke yatırımlarına yönelik talep, enerji ve sürdürülebilirlik teknolojilerini de sermayenin yoğunlaştığı alanlardan biri haline getiriyor.

Enerji alanındaki yatırım ortamında karbon emisyonlarının azaltılmasının yanı sıra enerji arz güvenliği, sanayinin rekabet gücü, yerli üretim ve yatırımların hayata geçirilme hızı gibi unsurlar da giderek daha fazla önem kazanıyor.