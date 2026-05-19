Yapay Zeka Harcamaları 2,59 Trilyon Doları Geçecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yapay Zeka Harcamaları 2,59 Trilyon Doları Geçecek

19.05.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gartner'a göre yapay zeka harcamaları 2023'te 2,59 trilyon dolara ulaşacak ve hızla artacak.

Küresel yapay zeka harcamalarının, bu yıl tahminlerden hızlı artış göstererek 2,59 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.

ABD merkezli araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner'ın yayımladığı rapora göre, dünya genelindeki yapay zeka harcamalarının 2026'da yıllık bazda yüzde 47 artış kaydedeceği öngörülüyor.

Şirket, ocak ayında yaptığı tahminlerde bu hacmin 2,5 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etmişti.

Raporda ayrıca, karmaşık görevleri büyük ölçüde bağımsız olarak yerine getirebilen yapay zeka ajanlarının yaygınlaşmasıyla, yapay zeka modellerine yönelik kısa vadeli büyüme öngörüsünün yüzde 110'a yükseltildiği ve bu alana sadece bu yıl 6 milyar dolarlık ek harcama eklendiği belirtildi.

Bu yıl kırılma noktası olacak

Gartner Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analisti John-David Lovelock, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yapay zeka altyapı harcamalarının pazardan yüzde 45'in üzerinde pay alacağını belirterek, "Yapay zeka için optimize edilmiş sunucu harcamaları önümüzdeki 5 yılda 3 katına çıkacak. Bulut hizmeti sağlayıcıları, üretken yapay zeka modelleri ve otonom yapay zeka ajanlarının oluşturacağı iş yükünü öngörerek kapasite artırıyor." ifadesini kullandı.

Yapay zeka yatırımlarını bugüne kadar büyük teknoloji şirketleri ve bulut sağlayıcılarının domine ettiğini aktaran Lovelock, geleneksel şirketlerin harcama potansiyellerini tam yansıtmadığına dikkati çekti.

Trendin tersine dönmeye başladığını vurgulayan Lovelock, şunları kaydetti:

"Şirketlerin harcama potansiyellerini sahaya yansıtacağı 2026, bu anlamda bir kırılma noktası olacak. Kuruluşlar şu an yapay zekayı köklü değişimler yerine verimliliği kademeli artıracak taktiksel adımlarla kullanıyor. Bu nedenle bilgi teknolojileri yöneticileri, yatırımların somut ticari sonuçlarını kanıtlamakta zorlanıyor. Başarı için yapay zeka girişimlerinin stratejik iş hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi şart."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Harcamaları 2,59 Trilyon Doları Geçecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda
Fenerbahçeliler Derneği’nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum
İsrail saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu’ndaki teknede meydana gelen hasar kamerada İsrail saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu'ndaki teknede meydana gelen hasar kamerada
Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası’ndan patriotları çekme kararı aldı Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı
Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı

15:07
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı
Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
14:34
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar
İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar
14:11
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
14:01
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
14:00
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
13:31
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD’ye karşı yeni cepheler açarız
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 15:24:59. #7.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Harcamaları 2,59 Trilyon Doları Geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.