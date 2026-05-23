Yapay Zeka ile Çilek İhracatı

23.05.2026 11:17
Ahmet Sanar, topraksız serada yapay zeka desteğiyle çilek üretip, ilk hasatla ihracata başladı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde amcasından yetiştiriciliğini öğrendiği çileği topraksız serada ve yapay zeka desteğiyle gerçekleştiren 21 yaşındaki Ahmet Sanar, hasat ettiği ilk ürünlerle ihracata açıldı.

Aşağıpulluyazı Mahallesi'nde yaşayan Sanar, çocukken çilek üreticisi amcası Ünal Sanar'dan etkilenerek çiftçi olmaya karar verdi.

Geleneksel yöntemlerle çilek üretimi yapan amcasının yanında çalışmaya başlayan Sanar, yetiştiriciliğin inceliklerini öğrendi.

Sanar, amcasının geleneksel olarak yaptığı yetiştiriciliği teknolojik imkanlarla yapmaya karar vererek geçen yıl kasımda 6,5 dönüm arazide topraksız sera kurdu.

Serasında nemden sıcaklığa kadar bütün verileri yapay zeka desteğiyle analiz ederek üretim yapan Sanar, mahalledeki 30 kadına da istihdam sağladı.

Sanar, şubat ayında hasat ettiği ilk ürünlerini yurt içinin yanı sıra Rusya ve Romanya'ya ihraç etti.

"Bu yıl 50-60 ton arasında bir rekolte bekliyoruz"

Genç çiftçi Ahmet Sanar, AA muhabirine, hayalinin ilk başlarda Almanya'ya yerleşip iş kurmak olduğunu söyledi.

Amcasının yönlendirmesi ve özendirmesiyle yurt dışına gitmekten vazgeçerek doğduğu mahallede çilek üretmeye karar verdiğini anlatan Sanar, şöyle konuştu:

"Amcamın ürettiği çileği daha ileriye nasıl taşıyabilirim diye araştırmaların sonucunda topraksız sistemine geçme kararı aldık. Ardından hidroponik sistemde topraksız çilek seramızı kurduk. Şubatta ilk hasadı almaya başladık. Şubattan beri aktif şekilde ürün topluyoruz. İlk yılımıza göre bu yıl 50-60 ton arasında bir rekolte bekliyoruz ve şu an Romanya ve Rusya'ya gönderim sağlıyoruz."

Sanar, bugüne kadar serasından yaklaşık 15 ton ürün aldığını ve bunun yaklaşık 9 tonunu ihraç ettiğini dile getirdi.

Kurduğu sistem sayesinde açık alanda sadece iki ay yapılabilen çilek üretimini şimdi her mevsime yaydığını anlatan Sanar, şöyle devam etti:

"Açık alanda kontrol çok zor oluyordu, kapalı alanda bitki tamamen sizin kontrolünüzde. Verdiğiniz su, gübre daha dengeli, ürettiğiniz ürün daha kaliteli ve sağlıklı bunun gibi birçok etken bizi aslında kapalı alana sürükledi. Araştırmalarım, bu işe önem vermem bizi bu noktaya getirdi. Şimdi her şey çok daha kontrol edilebilir çünkü yapay zeka desteğini kullanıyoruz. Günlük verdiğimiz besinin, suyun, gübrenin değerleri var, bunları yapay zeka sayesinde sistemli bir şekilde kontrol edebildiğimizden ürettiğimiz bitki çok daha sağlıklı ve çok daha kontrol edilebilir oluyor. Bunun neticesinde de aldığımız ürün çok kaliteli oluyor."

Sanar, serasında yetiştirdiği çileklerle pazar ağını genişletmeyi ve çok daha fazla kişiye istihdam sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Hatay, Son Dakika

