Yapay Zeka ile Markalaşma Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yapay Zeka ile Markalaşma Buluşması

06.05.2026 03:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, yapay zeka ve markalaşma konularında 50 bin katılımcı ile sona erdi.

Ankara Ticaret Odasının (ATO), "Marka Yapan Zekalar, Yapay Zeka ile Buluşuyor" sloganıyla düzenlediği "5. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları", iki gün süren programın ardından sona erdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Braind Conference" temasıyla ATO Congresium'da düzenlenen etkinlikte, yapay zekadan markalaşmaya, dijital dönüşümden kültürel üretime kadar 120'yi aşkın yerli ve yabancı konuşmacı yer aldı. Etkinliğe katılan kişi sayısı 50 bini aştı.

Etkinlik kapsamında 70'in üzerinde eğitmen ve akademisyen, 8 ayrı salonda 40'ı aşkın eğitim programı düzenledi. "CANVA: Yapay Zeka Ekosistemi", "Google Developer Türkiye-Dağınık Yapay Zeka Kullanımından Entegre Sistemlere" gibi başlıklarda gerçekleşen eğitimlere yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

ASELSAN, Türk Telekom, Ziraat Bankası, ROKETSAN ve TUSAŞ'ın sponsorluğunda gerçekleştirilen eğitimleri tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verildi.

Fuar alanındaki üniversiteler, teknokentler, savunma sanayisi ve teknoloji firmalarına ait stantlar ile interaktif deneyim alanları ve robot gösterileri ziyaretçilerin ilgisini çekti. ATO'nun standında, uluslararası arenada ödül kazanan ATONET Akıllı Asistan ile diğer çalışmalar tanıtıldı.

"Hedefimiz teknolojiyi üretime, katma değere ve markalaşmaya dönüştürmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, yapay zekanın artık sadece bir teknoloji başlığı değil, iş dünyasından sanata, eğitimden üretime kadar hayatın her alanını dönüştüren itici bir güç haline geldiğini bildirdi.

Baran, yerli ve yabancı çok sayıda değerli ismin katkısıyla iki gün boyunca ortaya çıkan fikirlerin, Türkiye'nin bu dönüşümde yön veren ülkelerden biri olabileceğini bir kez daha gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerimizin yoğun ilgisi ve eğitim programlarına katılımı bize umut verdi. Ankara iş dünyası olarak hedefimiz, bu potansiyeli doğru okuyup, üyelerimizi bu yeni çağa en güçlü şekilde hazırlamak, teknolojiyi üretime, katma değere ve markalaşmaya dönüştürmek. Bu buluşmaların, şehrimizin ve ülkemizin teknoloji odaklı kalkınma yolculuğuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka ile Markalaşma Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:11:20. #7.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka ile Markalaşma Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.