Yapay Zeka ile Tarımda Dönüşüm Konferansı
20.05.2026 19:18
Şanlıurfa'da Yapay Zeka ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm Konferansı düzenlendi.

Şanlıurfa'da, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Vakfı ile Harran Üniversitesi (HRÜ) işbirliğiyle "Yapay Zeka ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm Konferansı" düzenlendi.

TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz, üniversitenin Osmanbey Yerleşkesi'nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şanlıurfa'nın dünyada tarımın başladığı önemli merkezlerin arasında yer aldığını vurgulayan Karagöz, savunma sanayisinde oluşan teknolojik birikim ve öz güvenin tarım ve hayvancılık alanına da hızla yayılması gerektiğine inandığını söyledi.

Karagöz, Türkiye'nin tarım ve hayvancılıktaki tecrübe ve birikimine güvendiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Anadolu gençlerimiz hepimizin gurur duyduğu İHA'ları, SİHA'ları savunma teknolojilerini ürettiler. TEKNOFEST, bu açıdan öz güven devrimi oldu. TEKNOFEST, insan kaynağı ve bilgi yetiştirdi. TEKNOFEST, her şeyden önce 'Biz bunu yapabiliriz.' duygusunu sizlere aşıladı. Harran Üniversitesindeki bir gencin dünyayı sarsacak bir savunma sanayi hamlesi yapabileceği duygusunu aşıladı. Sıra savunma sanayinde geliştirdiğimiz insan kaynağı, yazılım, teknoloji ve öz güven kabiliyetinin sivil teknolojilere yansıtılmasına geldi, işte biz de bugün TÜME olarak bu yolculuk için aranızdayız."

HRÜ'de yapay zekaya dayalı otonom çiftliği kurulmasının planlandığını vurgulayan Karagöz, çiftliğin eğitim, üretim ve teknoloji geliştirme merkezi olarak tasarlandığını anlattı.

Şanlıurfa TEKNOFEST vurgusu

Abdulkadir Karagöz, bu yıl TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da düzenleneceğini hatırlatarak, gençlerin tarım teknolojilerine yönelik proje ve fikirlerine daha fazla destek vermek istediklerini dile getirdi.

Tarım teknolojilerine yönelik önemli bir farkındalık oluştuğunu belirten Karagöz, "Şanlıurfa TEKNOFEST'te inşallah farkındalık oluşturma noktasında damgamızı vuracağız. Biz 40 bin genç arıyoruz, 40 bin genç demek 2 milyon adet anaç hayvanı yetiştirmek demek. Biz tarım teknolojilerini konuşabileceğimiz 40 bin genç arıyoruz." diye konuştu.

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ise tarım ve hayvancılığın merkezlerinin başında Şanlıurfa'nın geldiğini belirterek, tarım ve hayvancılığın teknolojiyle buluşturulması için destek vereceklerini dile getirdi.

TEKNOFEST tarım girişimcileri Şeydanur ve Necip Kaya çifti de tarım teknolojilerindeki başarı hikayelerini ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Konferans, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
