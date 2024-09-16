Yapay Zeka ile Üretim Süreçlerinde Fırsatlar

Ekonomi

Mitsubishi Electric Avrupa BV Görselleştirme ve Analitik Ürün Müdürü Christian Nomine, bazı durumlarda şirketlerin göz ardı ettiği fırsatların yapay zekanın en önemli özellikleri arasında yer aldığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka tabanlı çözümler, endüstriyel ortamlarda gelişmiş yetenekler sunmak için makine öğrenimini kullanıyor ve bu çözümlerin olumlu etkileri rapor ediliyor. Bu çözümler akıllı teknolojilerin kullanımını basitleştiriyor ve çeşitli faaliyetleri desteklemek için sezgisel arayüzler aracılığıyla erişilebilir hale getiriyor. Bu avantajlar, akıllı teknolojilerin kullanıldığı üretim süreçlerinde, operasyonları basitleştirme ve son ürün kalitesi ile üretkenliği artırma ihtiyacı görülen alanlarda deneyimlenebiliyor.

Açıklamada, "Yapay Zeka: Nerede?" adlı video yayınındaki görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Avrupa BV Görselleştirme ve Analitik Ürün Müdürü Christian Nomine, rekabetin arttığı koşullarda üretim operasyonlarını etkili bir şekilde sürdürmek için akıllı teknolojilerin kullanımının önemine dikkat çekti.

Nomine, sorunun üstesinden gelmek için Mitsubishi Electric'in MELSOFT MaiLab gibi bir yapay zeka veri bilimi aracının kullanılması, makineleri, hatları ve fabrikaları daha akıllı hale getirme sürecinde çalışanlara rehberlik etmede son derece etkili bir çözüm olabileceğinin altını çizdi.

Hem giriş seviyesi hem de daha gelişmiş yapay zeka uygulamaları için uygun olan bu çözümün, ampirik veriler ve içgörülerle uzmanların deneyimlerini ve sezgilerini geliştirebileceğini kaydeden Nomine şu değerlendirmede bulundu:

"Şirketlerin üretim süreçlerini ve operasyonlarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Bu yapay zeka veri bilimi aracı, uzmanların bilgi birikimlerini daha da geliştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda stajyerlerin veya asistan personelin gelişimini destekleyerek ekiplerin gelişimine katkı sağlayan benzersiz ve nesnel bir bilgi platformuna erişmelerini sağlayabilir. Dolayısıyla yapay zekanın insanların yerini almayacağı, aksine onları daha doğru, etkili ve hızlı kararlar almaları konusunda destekleyerek, tüm şirketin yararına güçlendireceği açıkça görülüyor."