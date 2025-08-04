Yapay Zeka ile Yaşlıların Güvenliği Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yapay Zeka ile Yaşlıların Güvenliği Artıyor

04.08.2025 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Revor Care, yaşlı bireylerin güvenliğini artıran yapay zeka destekli bir sistem geliştirdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Arif Bayır, geliştirdiği yapay zeka destekli "Revor Care" adlı sistemle yaşlı bireylerin ve sağlık hizmeti alanların güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Revor Care sistemi, düşme gibi ani hareketleri algılayarak saniyeler içinde, hastaya bakım veren kişilere ya da hasta yakınlarına bildirim gönderiyor.

Sistem, bulunduğu ortamda hareketleri radar tabanlı sensörler aracılığıyla sürekli izliyor. Yapay zeka destekli algoritması sayesinde düşme gibi ani ve olağan dışı hareketleri ayırt edebilen sistem, riskli bir durum algıladığında mobil uygulama üzerinden aile bireylerine, sağlık personeline veya kurum yetkililerine anında bildirim gönderiyor.

Kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan çalışan sistem, süreci tamamen otomatik ve kesintisiz şekilde yöneterek güvenliği yüksek düzeyde sağlamayı hedefliyor.

Cihaz, giyilebilir herhangi bir teknolojiye ihtiyaç duymadan çalışıyor. Bu yönüyle özellikle yaşlı bireyler için kullanım kolaylığı sağlayan Revor Care, kamera ya da ses kaydı yapmayan mimarisi ile kişisel mahremiyeti ön planda tutarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) gibi veri güvenliği düzenlemelerine tam uyum gösteriyor.

Uygulama insan vücut hareketlerine duyarlı yapay zeka algoritması sayesinde yanlış alarmların büyük ölçüde önüne geçerek, hem güvenilir hem de kullanıcı dostu deneyim sunuyor.

Revor Care, yalnızca bireysel ev kullanımıyla sınırlı kalmayıp yaşlı bakım evleri, hastaneler ve oteller gibi kurumsal alanlarda da etkin bir güvenlik çözümü sunmayı hedefliyor.

Sistem, hasta güvenliğini artırırken sağlık personelinin sürekli gözetim ihtiyacını azaltarak iş yükünü hafifletiyor. Anlık bildirim sistemi sayesinde müdahale süreleri kısalıyor, ve ciddi sonuçlar doğurabilecek kazaların önüne geçilmesine katkı sağlıyor.

"Saha testlerinde yüzde 90'ın üzerinde doğruluk oranı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayır, Revor Care'in kendileri için sadece bir ürün değil, insan hayatına doğrudan dokunabilen, hayat kalitesini ve güvenliğini artıran sosyal etki projesi olduğunu belirtti.

Amaçlarının, teknolojiyi sadece inovasyon için değil, insanların daha bağımsız ve huzurlu yaşayabilmeleri için kullanmak olduğuna değinen Bayır, Revor Care'in prototipini tamamlayarak, laboratuvar ve saha testlerinde yüzde 90'ın üzerinde doğruluk oranına ulaştıklarını aktardı.

Bayır, donanım ve yazılım entegrasyonunu da başarıyla sağladıklarına işaret ederek, "şimdi hedefimiz, ürünü hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda kullanıma sunmak. Haziran itibarıyla ilk kurumsal pilot uygulamaları başlattık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka ile Yaşlıların Güvenliği Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
Pakistan’daki selde can kaybı 299’a yükseldi Pakistan'daki selde can kaybı 299'a yükseldi
Düzce’de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı Düzce'de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor
Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye’den ayrılıyor Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye'den ayrılıyor
Ön tekerini kaldırarak kullandığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü Ön tekerini kaldırarak kullandığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü

13:20
Kuralar çekildi İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:34
Muhtarı isyan ettiren olay Çareyi cami hoparlöründen anons yapmakta buldu
Muhtarı isyan ettiren olay! Çareyi cami hoparlöründen anons yapmakta buldu
12:08
İsrail’de siyasi kriz Ana muhalefet lideri, Netanyahu’yu hedef aldı
İsrail'de siyasi kriz! Ana muhalefet lideri, Netanyahu'yu hedef aldı
11:44
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
11:17
Yetkililer buna ne diyecek Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
18:05
Fenerbahçe’den yeni sezon formalarında taraftarını üzecek karar
Fenerbahçe'den yeni sezon formalarında taraftarını üzecek karar
17:54
Arda Turan ilk maçında hata yapmadı
Arda Turan ilk maçında hata yapmadı
17:49
Engelli bireyler ile görevlilerin su savaşı kamerada
Engelli bireyler ile görevlilerin su savaşı kamerada
17:38
Nelson Semedo: Burası Türkiye’nin en büyük kulübü
Nelson Semedo: Burası Türkiye'nin en büyük kulübü
17:28
Fenerbahçe Beko, Khem Birch ile ’’Yola devam’’ dedi
Fenerbahçe Beko, Khem Birch ile ''Yola devam'' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 13:53:38. #7.11#
SON DAKİKA: Yapay Zeka ile Yaşlıların Güvenliği Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.