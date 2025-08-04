Yapay Zeka ile Yaşlıların Güvenliği Artıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Arif Bayır, geliştirdiği yapay zeka destekli "Revor Care" adlı sistemle yaşlı bireylerin ve sağlık hizmeti alanların güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Revor Care sistemi, düşme gibi ani hareketleri algılayarak saniyeler içinde, hastaya bakım veren kişilere ya da hasta yakınlarına bildirim gönderiyor.

Sistem, bulunduğu ortamda hareketleri radar tabanlı sensörler aracılığıyla sürekli izliyor. Yapay zeka destekli algoritması sayesinde düşme gibi ani ve olağan dışı hareketleri ayırt edebilen sistem, riskli bir durum algıladığında mobil uygulama üzerinden aile bireylerine, sağlık personeline veya kurum yetkililerine anında bildirim gönderiyor.

Kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan çalışan sistem, süreci tamamen otomatik ve kesintisiz şekilde yöneterek güvenliği yüksek düzeyde sağlamayı hedefliyor.

Cihaz, giyilebilir herhangi bir teknolojiye ihtiyaç duymadan çalışıyor. Bu yönüyle özellikle yaşlı bireyler için kullanım kolaylığı sağlayan Revor Care, kamera ya da ses kaydı yapmayan mimarisi ile kişisel mahremiyeti ön planda tutarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) gibi veri güvenliği düzenlemelerine tam uyum gösteriyor.

Uygulama insan vücut hareketlerine duyarlı yapay zeka algoritması sayesinde yanlış alarmların büyük ölçüde önüne geçerek, hem güvenilir hem de kullanıcı dostu deneyim sunuyor.

Revor Care, yalnızca bireysel ev kullanımıyla sınırlı kalmayıp yaşlı bakım evleri, hastaneler ve oteller gibi kurumsal alanlarda da etkin bir güvenlik çözümü sunmayı hedefliyor.

Sistem, hasta güvenliğini artırırken sağlık personelinin sürekli gözetim ihtiyacını azaltarak iş yükünü hafifletiyor. Anlık bildirim sistemi sayesinde müdahale süreleri kısalıyor, ve ciddi sonuçlar doğurabilecek kazaların önüne geçilmesine katkı sağlıyor.

"Saha testlerinde yüzde 90'ın üzerinde doğruluk oranı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayır, Revor Care'in kendileri için sadece bir ürün değil, insan hayatına doğrudan dokunabilen, hayat kalitesini ve güvenliğini artıran sosyal etki projesi olduğunu belirtti.

Amaçlarının, teknolojiyi sadece inovasyon için değil, insanların daha bağımsız ve huzurlu yaşayabilmeleri için kullanmak olduğuna değinen Bayır, Revor Care'in prototipini tamamlayarak, laboratuvar ve saha testlerinde yüzde 90'ın üzerinde doğruluk oranına ulaştıklarını aktardı.

Bayır, donanım ve yazılım entegrasyonunu da başarıyla sağladıklarına işaret ederek, "şimdi hedefimiz, ürünü hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda kullanıma sunmak. Haziran itibarıyla ilk kurumsal pilot uygulamaları başlattık." ifadelerini kullandı.