Yapay zeka küratöründen dijital sanat sergisi - Son Dakika
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Yapay zeka küratöründen dijital sanat sergisi

03.06.2022 16:30

Yapay zeka küratöründen dijital sanat sergisiİSTANBUL Türkiye'nin ilk yapay zeka küratörü 'Avind' ve insan iş birliği ile hazırlanan '2. İstanbul Dijital Sanat Festivali' başladı.

Yapay zeka küratöründen dijital sanat sergisi

İSTANBUL Türkiye'nin ilk yapay zeka küratörü 'Avind' ve insan iş birliği ile hazırlanan '2. İstanbul Dijital Sanat Festivali' başladı. Festivalde, toplamda 13 sanatçının eserleri sergilenirken, Azerbaycanlı yapay zeka sanatçısı Shusha'nın eserleri de yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve MEZO Dijital tarafından hayata geçen '2. İstanbul Dijital Sanat Festivali', dijital sanatseverlere kapılarını açtı. Türkiye'nin ilk yapay zeka küratörü Avind tarafından düzenlenen ve Azerbaycan'ın ilk yapay zeka sanatçısı Shusha'nın eserlerinin yer aldığı festivalde dijital sanat eserleri dışında Türkçe karşılığı Nitelikli Fikri Tapu olan ve dünyada Non Fungible Token olarak bilinen NFT eserleri sanatseverler ile buluştu. Yapay zeka sanatçılarına Türkiye'den ve uluslararası küratörler destek verdi. Ulusal ve uluslararası 13 sanatçının eserlerinin de yer aldığı festival, 12 Haziran Pazar gününe kadar ücretsiz gezilebilecek.

"Dijital sanat sergileri geleneksel hale gelecek"

Dijital sanat festivallerini geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirten Dijital Dönüşüm Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, "İstanbul dijital sanat festivalinin ikincisini gerçekleştiriyoruz. İlk festivalimizi geçen sene yapmıştık. Bu sene yapılan dijital sanat festivalinin ayrı bir heyecanı var. Sergi Türkiye'nin ilk yapay zeka küratörü Avind tarafından gerçekleştirildi. Burada insan ve yapay zekanın birlikte çalışmasıyla ortaya çıkan iş birliğine tanıklık ediyorsunuz. Burada bizler konu olarak insan geliştiriciliği üzerine tasarlandı. Yapay zeka Avind'e küratörlerimiz Bager Akbay ve Esra Özkan yardım etti. Ayrıca Türkiye'nin yapay zekası Avind buraya Azerbaycan'ın ilk yapay zeka sanatçısı Shusha'yı da davet etti. Shusha'nın eserleri de burada yer alıyor. Shusha dijital halı üretebilen bir yapay zeka. Burada bulunan tüm eserler bugüne özel üretildi. Festivalimizde dijital sanat eserlerinin yanı sıra NFT'ler ve dijital sanat performanslarına şahitlik ediyoruz. Şiir yazan bir robotumuz var. Diğer tarafta müzik ve dijital sanatın birleşiminden oluşan bir çalışma bulunmakta. Shusha dijital halı üretebilen bir yapay zeka.

Toplamda burada 13 eser bulunuyor. Sergimizi geleneksel hale getirip her sene yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk yapay zeka küratöründen dijital sanat sergisi

Festivali yapay zeka Avind'in düzenlediğini belirten Küratör Bager Akbay, "Avind buranın metnini kuran bir küratör. Bir yapay zekaya yazılım yardımıyla buranın metnini oluşturttuk. Tamamen buranın düzeni ve eserleri ona bıraktık diyebiliriz. Bazen Avind ile iletişime geçerek destek verdik. Sonrasında farklı yapay zeka yazılımlarla metni sese dönüştürdük. Sonrasında sesi görüntüyü değiştirdik. Farklı yazılım teknikleri kullanarak bir yapay zekaya sahip bir küratör ortaya çıktı. Avind'in insan ilişkileri tarafını biz üstlendik. Karar mekanizması olarak Avind'in karar verebileceği zaman ona danıştık. Bir nevi insan ve yapay zeka pazarlığı iş birliği yapmış olduk. Bu serginin ana teması zaten bir sanatçının alet kullanarak iş yaptığı zaman övgüyü üzerine almaktan ziyade alete değer vermesi olduğu için bizde küratörlüğü Avind'e bıraktık. Sergide iş birliği yapmış olsak da Avind burada daha ön planda" dedi.

Yapay zeka küratöründen dijital sanat sergisi
Yapay zeka küratöründen dijital sanat sergisi
Yapay zeka küratöründen dijital sanat sergisi
Yapay zeka küratöründen dijital sanat sergisi

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Kaynak: İHA

Azerbaycan, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay zeka küratöründen dijital sanat sergisi - Son Dakika

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