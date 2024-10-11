Yapay Zeka Pazarı Hızla Büyüyor

Ekonomi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İkinci Başkanı Selamettin Ermiş, yapay zeka pazarının bu yıl 305,9 milyar dolara, 2030'da 738,8 milyar dolara ulaşacağının tahmin edildiğini belirterek, "Yapay zeka sadece teknoloji şirketleri için değil, aynı zamanda yapay zekayı iş süreçlerinde kullanan tüm sektörler için büyük ekonomik fırsatlar oluşturuyor." dedi.

BTK ile Huawei Türkiye işbirliğiyle yetenekli yazılımcıların kendilerini geliştirmeleri ve bu konudaki bilgilerini artırmaları amacıyla düzenlenen "Huawei AR-GE Kodlama Maratonu"nun ödül töreni, BTK Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Selamettin Ermiş, burada yaptığı konuşmada, küresel ekonomi üzerindeki etkisi internet devriminden bile daha büyük etki oluşturacağı öngörülen yapay zekaya sahip teknolojilerin hayatın vazgeçilmez parçası olacağını söyledi.

Ülkelerin, bu teknolojiyi doğru bir şekilde kullanarak hem ekonomik büyümelerini destekleyebileceğini hem de küresel rekabet gücünü artırabileceğini vurgulayan Ermiş, "Yapay zeka pazarına yönelik yayımlanan rapora göre, yapay zeka pazarının bu yıl 305,9 milyar dolara, 2030'da 738,8 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Yani yapay zeka sadece teknoloji şirketleri için değil, aynı zamanda yapay zekayı iş süreçlerinde kullanan tüm sektörler için büyük ekonomik fırsatlar oluşturuyor." diye konuştu.

Bulut pazarı hızla büyüyor

Ermiş, gelişen teknolojilere bağlı olarak otomasyon ve dijitalleşme sayesinde, bazı mesleklerde iş gücü talebi azalırken teknolojik değişimlere uyum sağlayan ve bu teknolojileri geliştiren yeni nesil iş kolları ortaya çıkacağına dikkati çekerek, bu yüzden gençlerin teknolojiyi öğrenmesi, anlaması ve geleceği şekillendirecek araç olarak görmeleri gerektiğini anlattı.

Dünyada şirketlerin yüzde 96'sının genel bulut, yüzde 84'ünün ise özel bulut kullandığı bilgisini veren Ermiş, iş verilerinin yaklaşık yüzde 60'ının bulutta saklandığını, 2026'ya kadar bulut bilişim pazarının büyüklüğünün ise 950 milyar dolara yaklaşacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Ermiş, dünya nüfusunun yüzde 67,1'ine karşılık gelen yaklaşık 5,5 milyar insanın internet kullandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Dünya nüfusunun yüzde 70'i yani yaklaşık 5,7 milyar insan ise mobil telefon kullanıcısı. Ülkemizde mobil abone sayısı 93 milyona yaklaşmış, mobil geniş bant abone sayısı 74 milyonu, sabit geniş bant abone sayısı ise 19 milyonu aşmış durumda. Ülkemizdeki 16-74 yaş aralığındaki bireylerin yüzde 88,8'i internet kullanıyor. 2023'te ise bu oran yüzde 87,1. Bu veriler ışığında bilişim teknolojilerinin kullanımının sürekli artıyor olduğu ve buna bağlı olarak elektronik haberleşme sektörümüzün de her geçen gün daha fazla büyüme ve gelişme gösterdiği yadsınamaz bir gerçek."

Kamu bulut altyapısı stratejisi

Ermiş, Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezlerine yönelik politika, strateji ve hedeflerin belirlendiğine işaret ederek, "Eylem planları hazırlayarak hayata geçiriyoruz. Amacımız, her kurumda ayrı olarak işletilmekte olan veri merkezlerini birleştirerek Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezinin kurulması, kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri altyapı ihtiyaçlarının bu merkez üzerinden karşılanmasını sağlayacak. Bu sayede yatırımlarda, operasyonlarda ve enerjide verimlilik sağlanacağına, bilgi güvenliği sorunlarının en aza indirileceğine, daha verimli ve daha ekonomik bilgi teknolojileri hizmetlerinin sunulabileceğine inanıyoruz. Ayrıca kamu bulut altyapısının da Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi üzerinden sağlanmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapay zekaya bugün yapılacak yatırımın, sadece teknolojiye değil, aynı zamanda toplumun refahına da bir yatırım olduğunu vurgulayan Ermiş, şunları kaydetti:

"Ülkemizin de bu tür yenilikleri yakından takip etmesi ve kendi dijital dönüşüm stratejilerini bu doğrultuda geliştirmesi, geleceğe güvenle bakmamız adına büyük önem taşımakta. Türkiye Start-up Ekosistemi Yatırım Raporu verilerine göre, yapay zeka ve makine öğrenimi sektörü 2024 yılının ilk yarısında 31 yatırımla tüm zamanların en çok yatırım alan sektörü haline gelmiştir. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi ekosisteminde yer alan yapay zeka girişimlerinin haritasını yayınlamış olup yapay zeka girişim sayısı 2024 yılının ikinci çeyreğinde 350'ye çıkmıştır."

"Dünya nüfusunun üçte birinden fazlasına hizmet veriyoruz"

Huawei Türkiye Yönetim Kurulu Direktörü İbrahim Ma da bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisinde önemli bir oyuncu olan şirketin 170'ten fazla ülkede yer alan ofisleriyle dünya nüfusunun üçte birinden fazlasına hizmet verdiğini aktardı.

Huawei olarak 22 yılda Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunun her adımına şahit olduklarını belirten Ma, "Türkiye'de, Türkiye İçin" mottosuyla yapay zeka, 5G ve Huawei Mobil Servisler'in yanı sıra Huawei Cloud ile Türkiye'nin bilişim altyapısına katkıda bulunmak için çalıştıklarını bildirdi.

Ma, 800'den fazla Türk mühendisle Türkiye AR-GE merkezinde hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara yönelik geliştirdikleri çözümlerle sektöre katkıda bulunduklarını belirterek, üniversite mezunlarına da istihdam olanağı sağladıklarını ifade etti.

"Huawei her yıl 10 farklı yetenek projesini Türkiye'de hayata geçiriyor"

Türkiye'deki adil, açık ve şeffaf iş ortamı için Türk hükümeti ve halkını takdir ettiğini dile getiren Ma, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin, bilişim dünyasının önde gelen profesyonellerinden olması için kendini hazırladığı, başarıya tırmandığı ve zirveye ulaştığı bir dünya hayal ettik ve bu uğurda Bilişim Yetenekleri Geliştirme Programı'mızı kurduk. Huawei, bilgi teknolojileri ve inovasyonun sınırlarını zorlayarak sadece bugünün değil, yarının dünyasını da şekillendiren genç yetenekleri Türkiye bilişim sektörüne kazandırmak için her yıl Geleceğin Tohumları, Huawei ICT Akademi, Huawei AR-GE Zirveleri ve Üniversite İşbirlikleri gibi yaklaşık 10 farklı yetenek projesini Türkiye'de hayata geçiriyor."

Ma, Huawei Öğrenci Geliştiricileri Programı kapsamında 40'tan fazla üniversitede kampüs elçileri aracılığıyla 40 binden fazla üniversite öğrencisinin Huawei teknolojilerini keşfetmelerine ve bu teknolojileri kullanarak yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olduklarını, BTK iş birliğiyle düzenledikleri AR-GE Kodlama Maratonu'na bu yıl 670'den fazla başvuru arasından seçilen 30 finalistin, 10 gün çevrim içi ve 4 gün sahada olmak üzere gerçekleşen kodlama kampı boyunca Huawei Türkiye AR-GE mühendislerinin mentörlüğünde projelerini geliştirdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından finale kalan Cloud Knights, ?Teknotronik ve ?Greenity takımlarına hediyeleri takdim edildi.