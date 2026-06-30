Yapay Zeka Stratejik Dönüşümdeki Rolü Vurgulandı - Son Dakika
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Yapay Zeka Stratejik Dönüşümdeki Rolü Vurgulandı

Yapay Zeka Stratejik Dönüşümdeki Rolü Vurgulandı
30.06.2026 19:24
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Acaroğulları, yapay zekanın enerji ve savunmada kritik roller üstlendiğini belirtti.

ACA Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları, yapay zekanın enerji, savunma, üretim ve kritik altyapılarda karar alma süreçlerini dönüştüren stratejik bir katman haline geldiğini belirtti.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Acaroğulları, Almanya'nın başkenti Berlin'de NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (ACT) tarafından düzenlenen "Müttefik Öngörü Konferansı 2026"ya endüstri delegesi olarak katıldı.

Acaroğulları, yapay zeka, otonom sistemler ve geleceğin güvenlik teknolojilerinin ele alındığı uluslararası konferansın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acaroğulları, yapay zekanın yalnızca dijital dönüşümün değil, enerji altyapılarından endüstriyel üretime kadar kritik sistemlerin yönetim anlayışını da değiştirdiğini aktardı.

Oturumlarda ve farklı ülkelerden kamu, akademi ve özel sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde edindiği izlenimleri de paylaşan Acaroğulları, yapay zekanın gelecek dönemdeki etkisinin otomasyondan çok öngörü, karar destek mekanizmaları ve operasyonel dayanıklılık alanlarında görüleceğini kaydetti.

Türkiye'nin savunma sanayisi, enerji, üretim ve kritik altyapı alanlarında yapay zeka tabanlı çözümleri daha etkin kullanmasının ekonomik açıdan stratejik sonuçlar doğuracağını ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlayabileceğini vurgulayan Acaroğulları, yapay zekanın 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolara varan katkı yaratabileceğine dikkati çekti.

Acaroğulları, Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının 2025'te 10 milyar 54 milyon dolar eşiğini aşmasının yüksek katma değerli teknolojilerin dış ticaret dengesi üzerindeki etkisini ortaya koyduğunu ifade etti.

"Teknoloji transferi artık tek yönlü değil"

Mühendislik, tedarik ve kurulum projelerinde edindiği saha deneyimlerinin, konferanstaki değerlendirmeleri farklı bir perspektiften okumasını sağladığını belirten Acaroğulları, şunları kaydetti:

"Berlin'de edindiğim çıkarımlardan biri, yapay zekanın artık yalnızca süreçleri hızlandıran bir teknoloji olarak değerlendirilmediğiydi. Önümüzdeki dönemde asıl farkı oluşturacak olan riskleri henüz ortaya çıkmadan analiz edebilen, farklı senaryoları değerlendirebilen ve karar vericilere zaman kazandıran sistemler olacak. Yapay zeka başta olmak üzere birçok yenilik, sivil teknoloji ekosistemini hızla geliştirdi ve yapay zekayı endüstri ve savunma alanında da farklı kullanım senaryolarıyla değerlendiriyoruz."

Bugün yapay zeka konuşulurken çoğunlukla verimlilik ve otomasyonun ele alındığına işaret eden Acaroğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki dönemde asıl değer, zayıf sinyalleri analiz ederek olası riskleri önceden tespit edebilen, üretimin sürekliliğini destekleyen ve yöneticilere daha isabetli karar alma imkanı sağlayan sistemlerde ortaya çıkacak. Teknoloji transferi artık tek yönlü değil. Sivil alanda geliştirilen birçok yapay zeka teknolojisi güvenlikten savunmaya kadar farklı alanlarda yeni uygulamalar oluşturuyor. Aynı şekilde savunma ekosisteminde edinilen deneyimler de endüstriyel dönüşüme önemli katkılar sağlıyor. Önümüzdeki yıllarda bu etkileşimin daha da güçleneceğini düşünüyorum."

Acaroğulları, yapay zeka destekli yerli çözümlerin ithalatı azaltıp ihracat kapasitesini güçlendirerek cari açığın yapısal olarak düşürülmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Geleceğin rekabet avantajının yalnızca daha fazla veri üretenlerde değil, veriyi doğru yorumlayan, zayıf sinyalleri erkenden fark eden ve yapay zekayı karar süreçlerinin doğal bir parçası haline getiren kurumlarda olacağını aktaran Acaroğlulları, "Yapay zekayı yalnızca bir yazılım teknolojisi olarak değil, enerji, üretim, savunma ve kritik altyapıları birbirine bağlayan stratejik bir katman olarak değerlendirmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Stratejik Dönüşümdeki Rolü Vurgulandı - Son Dakika

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