Yapay Zeka Ticaretin Geleceğini Şekillendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yapay Zeka Ticaretin Geleceğini Şekillendiriyor

ATO Başkanı Baran, yapay zekanın ticaret ve sektörlerde devrim yarattığını açıkladı.

12.02.2025 14:16
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sağlık, eğitim, üretim, ticaret ve birçok sektörün yapay zekanın gücüyle şekillendiğini belirterek, "Dünya yapay zeka devrimini yaşıyor ve bu devrim her yönüyle ticaret ve iş dünyasını dönüştürüyor." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Dijital Teknolojiler İhtisas Komisyonu ile Kreatif Endüstriler ve Markalaşma Özel İhtisas Komisyonu tarafından, ATO'da "Yapay Zekada Ticari Zeka Toplantısı" düzenlendi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, yapay zekanın, son yıllarda bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerin en çok dikkati çeken kavramlarından biri olduğuna işaret etti.

Sağlık, eğitim, üretim, ticaret ve birçok sektörün yapay zekanın gücüyle şekillendiğini dile getiren Baran, söz konusu teknolojinin sosyal ve ekonomik hayatın her alanına hızla girdiğini ve etkisini her geçen gün daha fazla hissettirdiğini vurguladı. Yapay zekada yaşanan gelişmelerin, verimliliğin yanı sıra sektörler, ekonomiler ve toplumsal yapılar üzerinde de köklü değişimler ortaya çıkardığının altını çizen Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya yapay zeka devrimini yaşıyor ve bu devrim her yönüyle ticaret ve iş dünyasını dönüştürüyor. Küresel ticarette rekabet gücümüzü korumak açısından da yapay zeka teknolojilerinin etkilerini doğru bir şekilde okumak ve analiz etmek önemli. Ülkelerin yapay zeka alanındaki gelişmişlik düzeyleri, küresel rekabetin de boyutunu belirleyen en önemli faktörlerden biri haline geldi. Bu noktada, iş dünyası olarak nitelikli insan kaynağımıza, gençlerimize önceliği vererek yapay zeka teknolojileriyle katma değer ve verimliliğimizi artırmayı hedefleyeceğiz."

Kaynak: AA

Gürsel Baran, İş Dünyası, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Ticaretin Geleceğini Şekillendiriyor - Son Dakika

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