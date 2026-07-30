Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Endişeleri - Son Dakika
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Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Endişeleri

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Kaspersky araştırması, yapay zekanın yükselişiyle birlikte siber güvenlik risklerinin arttığını ortaya koydu.

Kaspersky'nin gerçekleştirdiği araştırma, yapay zeka teknolojilerinin kurumlarda hızla yaygınlaştığını, buna karşın bu teknolojinin beraberinde getirdiği siber güvenlik risklerine yönelik endişelerin yüksek seviyede olduğunu ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araştırma, 18 ülkeden ve farklı sektörlerden 1800 bilgi teknolojileri (IT) ile siber güvenlik karar vericisi ve uzmanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 69'u yapay zeka özellikleri entegre edilmiş çözümleri tavsiye edeceğini belirtirken, yapay zeka destekli araçlardan kaçınmayı tercih edenlerin oranı yüzde 5'te kaldı.

Bulgular, yapay zekanın modern işletmelerde değer üreten temel teknolojilerden biri haline geldiğini gösterdi.

Yapay zeka araçları en çok veri analizi ve görselleştirme, proje yönetimi, bilgi arama, departmana özgü görevler ile metin oluşturma ve düzenleme alanlarında kullanılıyor.

Katılımcılar, yapay zekanın süreç verimliliğini artırması ve iş kalitesini yükseltmesi gibi faydalar sağladığını belirtirken, teknolojinin beraberinde getirdiği risklere de dikkati çekti. Araştırmada katılımcıların yüzde 84'ü yapay zekanın kuruluşları açısından oluşturduğu risklerden endişe duyduğunu ifade etti.

Dünya genelindeki kuruluşların yüzde 72'si son bir yıl içinde en az bir siber güvenlik olayı yaşadığını bildirirken, bunların yüzde 8'i özellikle yapay zeka kaynaklı güvenlik açıklarından doğan tehditlerle karşılaştığını aktardı.

Araştırmaya katılanların yüzde 81'i ise söz konusu risklerin çalışanların sorumlu davranışları sayesinde etkili şekilde azaltılabileceğine inandığını belirtti.

Kaspersky, yapay zekanın sunduğu olanaklardan güvenli şekilde yararlanmak isteyen kurumlara kabul edilebilir kullanım ilkelerinin oluşturulması, hassas verilerin korunmasına yönelik kurum içi kuralların uygulanması, gerçek zamanlı koruma ile EDR ve XDR yetenekleri sunan gelişmiş siber güvenlik çözümlerinin kullanılması ve çalışanlara yönelik düzenli siber güvenlik farkındalık eğitimlerine yatırım yapılması önerilerinde bulundu.

"Yapay zekanın benimsenmesiyle bağlantılı tehditler giderek çeşitleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky META Bölgesi Kıdemli Güvenlik Danışmanı Brandon Muller, kuruluşların yapay zekayı benimseme hızının dikkat çekici olduğunu ancak bu sürecin güvenliğe yönelik aynı ölçüde güçlü bir bağlılıkla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Yapay zekanın benimsenmesiyle bağlantılı tehditlerin giderek çeşitlendiğini aktaran Muller, şunları kaydetti:

"Bunlar arasında popüler yapay zeka araçları gibi görünen kötü amaçlı yazılımlar, güvenli olmayan 'vibe coding' uygulamalarından kaynaklanan güvenlik açıkları, kurumsal yapay zeka platformlarına ait erişim bilgilerinin sızdırılması ve yapay zeka ajanlarının kötü amaçlı becerileri bulunuyor. Bu risklerin yönetilmesi, doğru teknolojinin yanı sıra net şekilde tanımlanmış prosedürleri ve güvenlik konusunda bilinçli bir çalışan kadrosunu kapsayan bütünsel bir yaklaşım gerektiriyor."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Kaspersky, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Endişeleri - Son Dakika

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