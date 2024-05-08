Yapay Zeka Veri Merkezlerinin Enerji Tüketimi Almanya'nın İki Katı Olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Yapay Zeka Veri Merkezlerinin Enerji Tüketimi Almanya'nın İki Katı Olacak

Yapay Zeka Veri Merkezlerinin Enerji Tüketimi Almanya\'nın İki Katı Olacak

Yapay zeka teknolojilerinin kullanım alanlarının genişlemesiyle birlikte veri merkezlerinin enerji tüketimi de artıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, 2026 yılında veri merkezlerinin enerji tüketimi Almanya'nın yıllık enerji tüketiminin iki katına çıkacak.

08.05.2024 11:07
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Yapay zeka teknolojileri için büyük önem taşıyan veri merkezlerinin, 2026 yılında Almanya'nın yıllık harcadığı enerjinin 2 katını tüketmesi bekleniyor.

Çağın en büyük teknolojilerinden biri olarak nitelendirilen yapay zeka, getirdiği yeniliklerle tüm sektörleri dönüştürmeye devam ediyor.

Yapay zeka teknolojilerinin kullanım alanlarının gelecekte daha genişleyeceği tahmin edilirken enerji tüketimi ise eleştiri konusu olmaya başladı.

Araştırmalar, yapay zekanın en önemli birimlerinden olan veri merkezlerinin enerji tüketimi konusunda gelecek yıllar için daha fazla sorun teşkil edeceğini gösteriyor.

New York Times'ta yer alan habere göre, ABD merkezli Dominion Energy adlı şirket, 15 yeni veri merkezi oluşturmayı planlıyor.

Wells Fargo analistlerine göre ise yapay zekada yaşanan büyük gelişmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki elektrik talebinin 2030'a kadar yüzde 20 artması bekleniyor.

Analistlere göre, yapay zeka destekli teknolojiler için kullanılacak enerjinin çok büyük bir bölümü gelecek 10 yıl içinde doğal gaz kaynaklı karşılanacak.

Veri merkezlerinin enerji tüketimi Almanya'nın iki katı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre de yapay zeka ve kripto para teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2026 yılına kadar 2 katına çıkması öngörülüyor.

Buna göre, 2022 yılında 460 teravatsaat olan veri merkezlerinin enerji tüketiminin, 2026 yılında 1000 teravatsaate yükselmesi bekleniyor. Bu da veri merkezlerinin enerji tüketiminin Almanya'nın yıllık enerji tüketiminin (507 teravatsaat) 2 katı olacağı anlamına geliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Veri Merkezlerinin Enerji Tüketimi Almanya'nın İki Katı Olacak - Son Dakika

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