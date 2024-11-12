Yapı Kredi Leasing'ten 50 Milyon Euro Kredi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yapı Kredi Leasing'ten 50 Milyon Euro Kredi

Yapı Kredi Leasing, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları için 50 milyon avro kredi anlaşması imzaladı.

12.11.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapı Kredi Leasing, Fransız Kalkınma Ajansının (AFD) özel sektöre bağlı iştiraki Proparco ile rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin yatırımları için kullandırılması amacıyla 50 milyon avroluk bir kredi anlaşması imzaladı.

Yapı Kredi Leasing'den yapılan açıklamaya göre, kredi anlaşması, Proparco tarafından dünyada bir leasing şirketine verilmiş en yüksek kredi tutarı olma özelliğini taşıyor. İşbirliği kapsamında düzenlenen imza törenine, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton ve Yapı Kredi Leasing ile Proparco temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, Yapı Kredi Leasing'in, yenilenebilir enerji sektörüne sağladığı finansmanlarla, yeşil ekonomiye katkı sağlayan finansal kiralama şirketlerinden olduğunu belirtti.

Torun, İklim krizinin dünyayı tehdit eden en büyük risklerin başında geldiğine işaret ederek, "Bu doğrultuda, sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerji alanında müşterilerimize sunduğumuz finansman kaynaklarını çeşitlendiriyoruz. Ayrıca, yenilenebilir enerji alanını, finanse etmek istediğimiz ana sektörlerden biri olarak görüyoruz ve çalışmalarımızı da bu yönde şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi Leasing olarak, bu alandaki güçlerini ve kaynaklarını, gerçekleştirdikleri uluslararası işbirlikleriyle artırdıklarını aktaran Torun, Proparco ile yaptıkları anlaşmanın kendileri için oldukça kıymetli olduğunu ifade etti.

Torun, "Proparco tarafından bir leasing şirketine verilmiş en yüksek kredi tutarı olan 50 milyon avroluk bu anlaşmayla sağladığımız kredinin yüzde 100'ünü iklim finansmanı stratejimizle uyumlu bir şekilde kullanacağımızı taahhüt ettik. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji üretiminin yaygınlaştırılması, fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda yaygın hizmet ağımızla tüm müşteriler için sürdürülebilir enerji finansmanı denince akla ilk gelen leasing şirketi olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Enerji, Finans, Çevre, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi Leasing'ten 50 Milyon Euro Kredi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
12:03 AK Partili eski Belediye Başkanı, gölette ölü bulundu AK Partili eski Belediye Başkanı, gölette ölü bulundu
11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
18:02 Gökay Kalaycıoğlu’ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek
17:56 Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
17:55 İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu
17:39 Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya
17:31 İBB Meclisi’nde çıkan kavgada yumruklar konuştu İBB Meclisi'nde çıkan kavgada yumruklar konuştu
17:27 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 13:16:01. #1.12#
SON DAKİKA: Yapı Kredi Leasing'ten 50 Milyon Euro Kredi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.